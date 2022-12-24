【假期理財生活】長假期過後 做呢兩件事你銀行戶口負責任

聖誕假期開派對、狂歡，捱夜、吃了不少美食。在這個假期玩盡、食盡、買盡的同時，建議你不妨留一天數小時處理你的財務，因為假期過後又要忙碌工作，假期後的信用卡清單及禮物是最需要你及時處理，同時亦可以補貼你在假期後消費超出的問題。立即看看2個重點建議。

為假期消費「埋單」

科技鱗返，大部分港人亦少用現金消費，多數以信用卡或電子支付方式「埋單」。不論在家開派對、行街、睇戲、食飯等，大部分都是以電子支付或信用卡付款。你對自己假期的支出又了解多少呢?大部分人假期後都少有回顧自己的支出，然而假期消費總是不知不覺間超出你本來的預算，損害你個人的理財目標。所以長假期後，最適宜花費數小時，為你的假日消費「埋單」。例如找卡數，管理個人銀行的財務情況，還清欠朋友的「夾錢食飯」、「夾錢開party」等數目，不讓自己在假期後欠下朋友一身債。

制定禮物套現方案



每年聖誕出席各種類型的聖誕派對，總離不開交換聖誕禮物的環節，交換到好又合用的禮品機會不高，又或者大部分收到的禮物家裡都已經擁有的。更有不系人是在節日氣氛下購買了不少「唔等使」的禮物，見到優惠推廣而不小心購買一堆自己根本不會用的物品。這個時候，你可以趁有空檔時間又記得的情況下，先將你的禮物拍下照片，再放到拍賣網或二手谷放售套現。不少人在聖誕抽到名牌家電，但家裡都已經擁有，這個時候便是「賺錢」的好機會，而且放售後的金錢又可以補貼你假期的消費，又可以慳到錢又不會佔用家中的空間，而且環保。

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