麗城花園三房呎價跌穿9000元　回落至2016年賣價

中原地產呂宗霖表示，受中港兩地即將通關、美國加息步伐減慢、股市造好等利好消息推動下，大市氣氛向好，部份買家偷步入市。分行剛促成荃灣麗城花園三期4座低層B室成交，實用面積742平方呎，三房套房連儲物房間隔，向西北，享清靜內園。單位於去年11月開價880萬元，累減222萬元或25%，現以658萬元成交，實用呎價跌穿9000元，每呎僅8868元。撇除事故單位成交，是次成交價及呎價屬同類單位2016年即6年前價。

呂宗霖指，買家為外區換樓客，見最近整體樓價明顯回落，遂積極睇樓覓心水盤，由於上址價錢極為吸引，加上向內園清靜舒服，故睇樓一星期內便拍板購入作新居。原業主則於2009年9月以278萬元買入單位，持貨13年轉售，賬面獲利380萬，單位升值1.4倍。

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