【政府工略】物流署招聘駕駛教練　頂薪點近3.6萬元　入職條件一覽

物流服務署近日招聘駕駛教練，主要為政府人員進行駕駛訓練及考試，在有需要的情況下亦可能要執行戶外職務、在正常辦公時間以外工作，以及接受培訓，以取得在受聘時尚未持有的駕駛特別用途車輛許可證。職位空缺將以公務員合約招聘，月薪由23,295元，至頂薪點35,915元。

申請將於明年1月5日截止，接受以網上、郵寄方式遞交申請。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職要求及工作內容。要留意的是，申請者須接受駕駛及講授駕駛課程技巧的測試。

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入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F.340（3/2013修訂版）]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 下載。



填妥的申請書須於2023年1月5日或之前連同有關學歷（本地及非本地）證書、修業成績單、香港駕駛執照及相關工作經驗證明文件副本（如適用）送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。

請於信封面上清楚註明「申請駕駛教練職位」，而信封上的郵戳日期將視為申請日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須在2023年1月12日或之前，將所需證明文件副本送達上述地址（請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號）。請確保已貼上足夠郵資。所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、並未妥為簽署、非使用指定的申請表格或並無連同所需學歷證書、修業成績單、香港駕駛執照及其他證明文件副本者，均不予處理。



申請人如獲邀參加駕駛測試，通常會在截止申請日期後約12至14個星期內收到通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀請參加駕駛測試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。

查詢電話：2231 5133 或2231 5369

截止申請日期(日/月/年) ：05/01/2023 23:59:00

部門網址：http://www.gld.gov.hk

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