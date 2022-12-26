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聯合國：印度明年4月超越中國　成為全球人口最多國家

環球政經 16:30 2022/12/26

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聯合國（UN）報告預測，印度人口將在明年4月中旬超過中國，成為全球第一人口大國。

BBC報道指出，盡管兩國都面臨生育率下滑現況，但中國下降情況更明顯。近幾十年來，印度的生育率大幅下降，從1950年每名婦女生5.7個孩子，下降到今天的每名婦女只生2個孩子；而中國內地的生育率亦有下降，去年有1060萬人出生，略高於死亡人數。內地的出生率下跌速度較印度快。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

報道續指，中國的人口增長率從1973年的2%，至1983年這10年間，下降至1.1%約一半，而數十年來生育率下降最主要是由於一胎化政策。

相較之下，印度在上個世紀下半葉的大部分時間裏，每年人口增長近2%。印度1952年啟動了計劃生育項目，到1976年才首次制定了國家人口政策，這時中國正忙於降低出生率。

【政府工略】物流署招聘駕駛教練 頂薪點近3.6萬元 入職條件一覽【見下頁

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事實上，中國和印度的人口都已超過14億，70多年來兩國人口一直佔全球人口三分之一以上。

BBC認為，印度人口超越中國可能有重大的意義，認為此情況或有助印度獲得聯合國安理會常任理事國席位。

近年印度經濟成長前景被極度看好，標普全球和摩根士丹利預測，印度將在2030年左右超越日本和德國，成為世界第三大經濟體。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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撰文 : 陳楚琨

英國廣播公司 生育 經濟 印度 聯合國 中國 人口

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