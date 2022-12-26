為減緩勞動力不足問題　英政府擬吸引退休人士重返職場

綜合外媒報道，為解決勞動力不足問題，英國政府正推出計劃，吸引提早退休人士重返職場，認為讓有經驗的員工重返工作崗位，將有助於解決人手長期短缺問題。

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報道指出，有六成疫情後離職的人士考慮重返職場，政府也在制定相關計劃予以支持，例如讓提前退休的資深人士為中小企業提供支持，發揮顧問作用，此外，鼓勵經濟上沒有壓力的提前退休人士去做志願工作。

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自新冠疫情以來，50歲以上專業人士提前退休的「浪潮」，導致當地出現勞動力嚴重短缺問題。據政府估計，自2019年以來，大約有63萬人離開勞動力市場，而就業數據顯示，現時仍未回到2020年初疫情之前的水平。除了提早退休外，疾病增加、移民變化和英國人口老齡化，都導致了目前勞動力市場人手緊絀。

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