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【英國王室】路易小王子再成焦點 首次參加皇家聖誕禮拜

環球社會熱點 08:05 2022/12/27

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英國王儲威廉王子夫婦的細仔路易小王子近年公開現身時，多次成為大眾焦點。周日（25日）為路易首次參與王室聖誕日禮拜，他的可愛舉動再次吸引不少關注。

【英國王室】查理斯首次聖誕文告 念亡母談生活成本壓力 【下一頁】

【英國王室】凱特致敬英女王：失去她的聖誕很不一樣 【下一頁】

年僅4歲的路易（Prince Louis）周日身披長褸，與祖父查理斯三世（Charles III）在內等一眾王室成員一同在桑德靈厄姆宮（Sandringham estate）附近現身，前往教堂參加聖誕日禮拜活動。

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路易一如以往好動，不時拉開長褸，露出身穿的深藍色冷衫及暗紫色短褲，更有上前與民眾交流，並收獲包括柏靈頓熊（Paddington Bear）主題聖誕卡等眾多禮物。在前往教堂中途，路易可能等不及，來住母親凱特（Princess Catherine）的手不斷向前走，狀甚搞笑。

有民眾表示曾與路易交談，向他送上眾多聖誕禮物。路易亦感謝民眾熱情，並祝各人聖誕節快樂。在場民眾亦感路易可愛，不時有人大叫「我們愛你，路易」（We love you, Louis）。

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責任編輯：吳漢培

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