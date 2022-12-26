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【Boxing Day】英民眾開支料微跌 商戶望銷售額高達近340億

環球經濟金融 16:31 2022/12/26

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周一（26日）為聖誕節拆禮物日（Boxing Day），英國不少商家推出優惠，刺激民眾購買慾。但英國有支付處理商研究指出，受制於生活成本高企，今年英國後聖誕節期間民眾平均開支會比去年同期輕微下跌。有英國媒體指出，商店料今年後聖誕節銷售額或高達36億英鎊。

英私營救護車需求上升 收費數千客似雲來 【下一頁】

支付處理商Barclaycard Payments研究指出，英國民眾在後聖誕節期間購買價值229英鎊（約2,158港元）的產品，比去年下跌4%，跌幅約18英鎊。以產品分類而言，科技產品店家相信是最受惠行業。42%受訪者表示，考慮購買個人電子產品。

Barclaycard Payments線上支付部門負責人Harshna Cayley表示，生活成本上升及通脹高企影響今年英國民眾在後聖誕節時期的購買慾，不過願意消費的民眾仍不少，相信零售商今年可以安心。

研究亦發現，近3成受訪者表示在聖誕節後，有意在各大網路二手平台轉手收到的不需要聖誕禮物。另有部分受訪者透露，打算在聖誕節後於二手平台購買產品。

英國救護員下月再罷工兩日 工會控政府拒就薪酬談判 【下一頁】

英國媒體報稱，各大商店預計在拆禮物日將迎來多達1,300萬人次客戶，實體連同網上的銷售額有望可高達36億英鎊（約339億港元）。據悉部分零售商出至3折優惠吸客，服裝﹑傢俱及家居用品相信是折扣大戶。

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責任編輯：吳漢培

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