▲ 【蔚來9866】蔚來李斌：內地車市或到明年中才可完全恢復 籲同業就原材料「合理下單」、勿恐慌性購買

蔚來汽車 （09866） 創始人兼執行長李斌接受《彭博》訪問時表示，隨着政府補貼退場以及廣泛的經濟放緩侵蝕新能源汽車市場的本土需求，上半年將可能面臨挑戰，內地車市或到明年中才可完全恢復。

總部位於上海的蔚來汽車生產受到疫情所影響，迫使公司無法實現全年交付汽車15萬輛的目標。李斌表示，供應鏈和消費者信心也需要時間從疫情中恢復，完全恢復可能要到明年5月或6月。



同時，他又表示，電動汽車電池實際上沒有短缺，至少沒有芯片短缺那麼嚴重，很明顯，上游供應商正在賺取巨額利潤，而汽車製造商則形勢艱難。當中，部分原因是在於鋰價缺乏透明度。由於電動汽車電池原物料成本大幅飆升，他認為，除了Tesla（美：TSLA）以外，行業整體可能出現虧損。

李斌補充，在這種動盪和不確定的形勢下，公司需要「積極增強需求預測和快速響應能力」。公司計劃與供應商一起建立一個系統，披露半導體和原物料的庫存狀況，以及人員、設備投資和產能情況。他又呼籲汽車製造商和供應商「合理下單」，避免出現恐慌性購買。

至於蔚來汽車上周末在合肥發布了新車型，李斌在隨後舉行的新聞發布會上表示，客戶可能會在年底中國電動汽車補貼逐步退場前下訂單。

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編輯：姚卓然