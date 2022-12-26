  • 19°C
香港時間 : 20221226日 (週一) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】蔚來全新ES8正式上市　售52.8萬人幣起、預計明年中交付

股市 12:54 2022/12/26

分享：

分享：

【電動車】蔚來全新ES8正式上市　售52.8萬人幣起、預計明年中交付

蔚來 （09866） 於12月24日在NIO Day 2022活動中發布全新ES8電動車，售價為52.8萬人幣起，預計明年中交付，而同場亦公布EC7，售價41.8萬人幣起，並推出第三代換電站與500kW超快充。

全新ES8定位智能電動旗艦SUV，基於NT2.0技術平台打造，在內外設計、車身尺寸、配置水平以及動力系統相較上一代車型均有不同程度的升級。全新ES8擁有4.1秒百公里加速，並首次採用六活塞卡鉗達成了34.3m剎停距離，底盤配備可動態調節懸架軟硬的全新雙腔空氣懸架。

新車依舊提供整車購買及電池租用兩種方案，採用整車購買方案，新車售價為52.8萬至63.8萬元人民幣，而採用BaaS電池租用方案，需支付45.8至51萬元，電池月租則為每月980元或1680元人民幣。自即日起用戶可於蔚來App預訂，繳納預訂金5000元，可享受抵扣1萬元人民幣車價，新車將於2023年6月開啟交付。

EC7售48.8萬人幣起　配主動升降尾翼

另外，蔚來同時亦發布電動旗艦轎跑SUV EC7 ，是蔚來全新設計的中大型旗艦轎跑SUV，EC7搭載空氣懸架，採用蔚來新一代高效電驅平台，前後雙電機最大功率480kW，零至100公里加速時間為3.8秒。而EC7首次採用主動升降尾翼，風阻系數低至0.230Cd，是「全球風阻系數最低的SUV」。

EC7搭載75kWh電池包車型起售價48.8萬元；搭載100kWh電池包車型起售價54.6萬元。即日起於蔚來APP開放預訂，預計2023年5月開啟交付。

是次NIO Day蔚來亦發布第三代換電站與500kW超快充。第三代換電站採用全新的三工位協同換電模式，相較第二代換電站服務能力提升30%。2023年，蔚來將在中國累計建成換電站超過1,700座，充電樁超過2萬根。

相關文章:

【電動車】蔚來半日升半成　12.24舉行NIO Day、料發布新版旗艦ES8

【電動車】蔚來：與政府合作調查數據洩露事件　承諾承擔用戶損失、對事件深表歉意　網民反應一面倒

【電動車】一文看清中資電動車廠11月交付量　比亞迪單月出口過萬　蔚來理想新車發力、小鵬料今月重上一萬

編輯:姚卓然

電動車 汽車 科技產品 蔚來－SW（09866）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

下一篇文章

【股份回購】創維以溢價兩成回購1億股　涉資3.8億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】幣安：確認已流失468億元　現階段無意上市　提供全時間提取資產服務
【加密貨幣】幣安：確認已流失468億元　現階段無意上市　提供全時間提取資產服務
【中港通關】李家超：中央同意中港逐步有序實現全面通關　望1月中前落實方案
【中港通關】李家超：中央同意中港逐步有序實現全面通關　望1月中前落實方案
【中港通關】中國據報計劃明年1月實施「0+3」　另傳入境處已安排管制站人員重返所屬口岸當值
【中港通關】中國據報計劃明年1月實施「0+3」　另傳入境處已安排管制站人員重返所屬口岸當值
【TSLA】Tesla曾再瀉3%　馬斯克揚言兩年不減持　仍難挽頹勢
【TSLA】Tesla曾再瀉3%　馬斯克揚言兩年不減持　仍難挽頹勢
【美股收市】美消費信心超預期　道指收市升176點（不斷更新）
【美股收市】美消費信心超預期　道指收市升176點（不斷更新）
【美國經濟】美國2023年經濟　為何市場預期會衰退？
【美國經濟】美國2023年經濟　為何市場預期會衰退？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款