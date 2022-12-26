▲ 【電動車】蔚來全新ES8正式上市 售52.8萬人幣起、預計明年中交付

蔚來 （09866） 於12月24日在NIO Day 2022活動中發布全新ES8電動車，售價為52.8萬人幣起，預計明年中交付，而同場亦公布EC7，售價41.8萬人幣起，並推出第三代換電站與500kW超快充。

全新ES8定位智能電動旗艦SUV，基於NT2.0技術平台打造，在內外設計、車身尺寸、配置水平以及動力系統相較上一代車型均有不同程度的升級。 全新ES8擁有4.1秒百公里加速，並首次採用六活塞卡鉗達成了34.3m剎停距離， 底盤配備可動態調節懸架軟硬的全新雙腔空氣懸架。

新車依舊提供整車購買及電池租用兩種方案，採用整車購買方案，新車售價為52.8萬至63.8萬元人民幣，而採用BaaS電池租用方案，需支付45.8至51萬元，電池月租則為每月980元或1680元人民幣。自即日起用戶可於蔚來App預訂，繳納預訂金5000元，可享受抵扣1萬元人民幣車價，新車將於2023年6月開啟交付。

EC7售48.8萬人幣起 配主動升降尾翼

另外，蔚來同時亦發布 電動旗艦轎跑SUV EC7 ，是蔚來全新設計的中大型旗艦轎跑SUV，EC7搭載空氣懸架，採用蔚來新一代高效電驅平台，前後雙電機最大功率480kW，零至100公里加速時間為3.8秒。而EC7首次採用主動升降尾翼，風阻系數低至0.230Cd，是「全球風阻系數最低的SUV」。

EC7搭載75kWh電池包車型起售價48.8萬元；搭載100kWh電池包車型起售價54.6萬元。即日起於蔚來APP開放預訂，預計2023年5月開啟交付。

是次NIO Day蔚來亦發布第三代換電站與500kW超快充。第三代換電站採用全新的三工位協同換電模式，相較第二代換電站服務能力提升30%。2023年，蔚來將在中國累計建成換電站超過1,700座，充電樁超過2萬根。

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編輯:姚卓然