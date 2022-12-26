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【英國王室】查理斯首次聖誕文告 念亡母談生活成本壓力

環球社會熱點 14:24 2022/12/26

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英國國王查理斯3世發表繼位後首次聖誕文告，除了紀念今年離世的母親﹑已故英女王外，亦提及通脹高企為英國民眾造成的生活成本壓力。查理斯首次聖誕文告影片亦貫徹精簡王室架構的理念，只有部分核心成員露面。

【英國王室】凱特致敬英女王：失去她的聖誕很不一樣 【下一頁】

過去70年的聖誕文告均由已故英女王（Elizabeth II）發表，今年首次由查理斯（Charles III）發表。在英女王下葬的聖喬治教堂（St George's Chapel）錄製的影片中，查理斯不止紀念亡母，亦向其他在今年失去親人的民眾致哀。

查理斯指自己全心支持母親對上帝及人民的信任，稱聖誕節是對於失去親人的民眾及王室是特別困難的時間。他亦難忘民眾在英女王離世後，向他及王室送上的「愛意及慰問」。

今年聖誕文告一大主題是英國近來困難的經濟環境，查理斯亦聚焦在需要幫助人士上。查理斯感謝願意捐獻食物﹑金錢﹑日用品及時間人士，聯同眾多慈善團體在最艱苦的情況下，幫助最有需要的階層人士。

【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係 【下一頁】

查理斯亦指現時是充滿巨不安及困難的時間，全球不止面臨衝突﹑飢荒或天災，更有不少家庭為支付帳單及保持屋企有食物與暖氣過冬而苦苦爭扎，但他稱在此時代能夠看到人性光輝。同時，查理斯亦向保護英國安全的緊急服務人員﹑教師﹑醫療及社福人員致謝。另外，查理斯在聖誕文告亦強調各宗教團體的社會工作。

在影片中有露面的王室成員包括王后卡米拉（Queen consort Camilla）﹑兒子威廉王儲威爾斯親王夫婦（Prince and Princess of Wales）﹑弟弟愛德華韋塞克斯伯爵（Earl of Wessex）及妹妹安妮長公主（Princess Royal），相信是查理斯有意維持精簡王室核心架構理念。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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