【英國王室】查理斯首次聖誕文告 念亡母談生活成本壓力

英國國王查理斯3世發表繼位後首次聖誕文告,除了紀念今年離世的母親﹑已故英女王外,亦提及通脹高企為英國民眾造成的生活成本壓力。查理斯首次聖誕文告影片亦貫徹精簡王室架構的理念,只有部分核心成員露面。

過去70年的聖誕文告均由已故英女王(Elizabeth II)發表,今年首次由查理斯(Charles III)發表。在英女王下葬的聖喬治教堂(St George's Chapel)錄製的影片中,查理斯不止紀念亡母,亦向其他在今年失去親人的民眾致哀。

查理斯指自己全心支持母親對上帝及人民的信任,稱聖誕節是對於失去親人的民眾及王室是特別困難的時間。他亦難忘民眾在英女王離世後,向他及王室送上的「愛意及慰問」。

今年聖誕文告一大主題是英國近來困難的經濟環境,查理斯亦聚焦在需要幫助人士上。查理斯感謝願意捐獻食物﹑金錢﹑日用品及時間人士,聯同眾多慈善團體在最艱苦的情況下,幫助最有需要的階層人士。

查理斯亦指現時是充滿巨不安及困難的時間,全球不止面臨衝突﹑飢荒或天災,更有不少家庭為支付帳單及保持屋企有食物與暖氣過冬而苦苦爭扎,但他稱在此時代能夠看到人性光輝。同時,查理斯亦向保護英國安全的緊急服務人員﹑教師﹑醫療及社福人員致謝。另外,查理斯在聖誕文告亦強調各宗教團體的社會工作。

在影片中有露面的王室成員包括王后卡米拉(Queen consort Camilla)﹑兒子威廉王儲威爾斯親王夫婦(Prince and Princess of Wales)﹑弟弟愛德華韋塞克斯伯爵(Earl of Wessex)及妹妹安妮長公主(Princess Royal),相信是查理斯有意維持精簡王室核心架構理念。

責任編輯:吳漢培