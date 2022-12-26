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【股份回購】創維以溢價兩成回購1億股　涉資3.8億元

股市 11:23 2022/12/26

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【股份回購】創維以溢價兩成回購1億股　涉資3.8億元

創維 （00751） 以每股股份港幣3.8元，回購最多達1億股股份，佔於已發行股份約3.87%，較上周五（23日）收市價3.16元溢價約20.25%。是次回購斥資3.8億元，公司將以現金支付，並將以內部資源撥付。

公司解釋以溢價兩成回購是因為股份成交價過往一直較公司之每股股份資產淨值有大幅折讓。按上周五收市價3.16元計算，以9月30日之每股股份資產淨值7.49元的折讓57.8%。公司董事認為，要約讓股東有機會以較近期市價溢價的價格變現公司的部份投資，或透過保留股權增加其於公司的持股比例以參與公司的未來發展。

另外，公司表示，控股股東黃宏生被視為擁有12.47億股，佔於已發行股份約48.25%。根據股份回購守則規則6，倘一項股份回購導致股東所佔公司投票權的權益比例增加，則該項增加就收購守則而言將被視作一項收購處理。由於黃氏一致行動集團的總權益於要約完成後可能增加至最多約50.35%，因此，黃宏生已向執行人員提出清洗豁免申請。

視乎根據要約從接納股東接獲的接納水平，倘黃氏一致行動集團的總權益於要約完成後超過已發行股份的50%，則黃氏一致行動集團可於要約完成後增加其於公司的總股權，而不會觸發根據收購守則規則26之提出強制性全面要約之責任。

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編輯：姚卓然

 

創維集團（00751） 回購 黃宏生 港股
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