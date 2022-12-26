【烏克蘭戰爭】普京稱準備好談判 烏批俄不打算和談

俄羅斯與烏克蘭的和談停滯不前，早已未有雙方談判的消息。俄羅斯總統普京近日透露，俄國已準備與所有牽涉戰爭的國家談判，但指摘烏方及西方國家拒絕參與。惟烏克蘭反指，是俄羅斯一直不希望談判。

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周日（25日）播出的俄羅斯官媒電視台訪問中，普京（Vladimir Putin）聲稱俄國已準備與所有牽涉在俄烏戰爭的國家商討可接受的解決方案，直指是否談判取決於對方，坦言俄方並無拒絕和談。

普京同時指控西方國家持續試圖分裂俄羅斯，認為自己做出正確回應，捍衛俄羅斯的國家及民眾利益，俄政府被迫行動保護民眾。被問及與西方的地緣衝突正接近危險水平，普京稱並不認為。普京亦指西方自2014年，推翻親俄烏克蘭政權起挑起衝突。

普京亦形容與烏克蘭的衝突是「分水嶺」，為俄羅斯自前蘇聯於1991年解體後，終於「挺身而出」對抗西方集團。普京指俄羅斯是一個「特別」國家，聲稱99.9％人民願意奉獻一切保衛俄羅斯。

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然而，烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在社交平台Twitter反指，普京需要認清真相，稱是俄羅斯不希望談判。波多利亞克斥俄單方面攻擊烏克蘭及殺害平民，指俄國不想談判，只想逃避責任。

美國國務院未有正面回應普京言論，發言人普賴斯（Ned Price）指言論只是俄羅斯在「擺姿態」。普賴斯稱不認為普京所言是有建設性且合法的和談動議，指商討和外交手段是終止入侵戰爭的必要條件。

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責任編輯：吳漢培