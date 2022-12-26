北極冷鋒續襲全美釀多死 紐約水牛城成重災區

美國在聖誕節周末持續受來自北極的冷鋒影響，官員指暴風雪造成最少34人死亡。紐約州水牛城為重災區，當地最少有12人死亡。氣象局維持寒冷天氣警告，受影響人數超過5,500萬人。數以千計航班取消，大批民眾無法在聖誕佳節與家人團聚。

美國暴風雪最少21人死 逾700萬戶停電 【下一頁】

北極冷鋒持續影響美國全境，當地官員指全美共有34人在今次寒冷天氣中死亡。其中紐約州的水牛城（Buffalo）為重災區，Erie縣官員確認周日（25日）死亡人數上升至12人。官員指最新死者在車內或積雪中發現，估計死亡人數可以繼續增加。

據美國媒體報稱，密蘇里州（Missouri）﹑田納西州（Tennessee）﹑堪薩斯州（Kansas）及科羅拉多州（Colorado）等多地均有死亡報告，多數與寒冷天氣或天氣相關車輛事故有關。

來自水牛城的紐約州州長霍伊楚（Kathy Hochul）表示，今次將成當地史上最嚴重的暴風雪，透露聯邦政府已同意自己的請求，發出重大聯邦災難聲明（major federal disaster declaration）。

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有水牛城居民形容暴風雪風力強勁，猶如颶風等級，聲稱親眼目睹鄰居屋企被吹翻。居民指整個區域由當地時間上周六（24日）起已失去電力供應，情況延續至周日早上。

電力供應情況亦陸續改善。據PowerOutage.us網站數據顯示，仍有超過15萬戶家庭及商戶無電供應，由上周六約180萬人受影響大幅下降。航班跟蹤網站FlightAware數據指出，周日中午美國已有超過1,700航班取消。

暴風雪周日向東移動，但今次極端天氣波及全美，遠至南部德薩斯州亦受影響。美國國家氣象局氣象學家Rich Otto指出，當地氣溫周日雖有回升，但中部及東部地區氣溫仍低於平均，南部墨西哥灣沿岸地區（Gulf Coast）氣溫亦低於攝氏零度以下。

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責任編輯：吳漢培