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【TSLA】Tesla上海工廠據報於平安夜提前停工　公司：生產綫按計劃進行維修保養、充電樁等則未有停工

股市 13:54 2022/12/26

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【TSLA】Tesla上海工廠據報於平安夜提前停工

據《路透》引述消息人士報道，美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）上周六（24日）暫停上海廠運作，較原定時間提前一日。其後，Tesla中國否認完全停產，整車生產綫按計劃進行維修保養，而充電樁等車間則未停產。

早前有傳公司原先準備讓全球員工在12月25日至1月1日休息。消息人士指，現時Tesla向上海廠全部僱員表示取消早班生產，並在上周六便開始休假。然而，上海工廠在年終假期停工還不是慣例。

報道指，隨着中國確診人數近期持續上升，可能短期內影響部分營運生產活動。另一消息人士表示，Tesla及其供應商的工人也因這波疫情而生病，對過去一周的運營構成了挑戰。

不過，據內媒報道，Tesla中國表示，上海工廠今年仍然保持了高效的生產和優秀產出，而整車生產本周按計劃進行年度產綫維保工作，同時工人經過一年的辛勤工作，因此在產綫維保期間也進行人員休整。充電樁等車間都未停線，媒體說的工廠停產也不完全準確。

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編輯：姚卓然

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