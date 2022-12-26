▲ 【美國經濟】美國CPI數據公布流程曝光 拜登、耶倫、鮑威爾及少數人可早一日知

美國CPI數據影響全球股市，市場關注會否有人可以提前獲得資料，以炒作股市，據彭博報道，美國編制、處理、發布月度CPI等高敏感數據的人有一套嚴格規則需遵守。統計局的一小部分工作人員會在CPI報告發布日大約一周前開始編制數據報告。待起草完畢後，將交由助理局長級別的Robert Cage和Jeffrey Hill審核。在距離發布日還有兩天，數據會送到統計局局長William Beach案頭。

據統計局負責數據發布的Karen Ransom稱，在數據公布前一天的下午2：30或3點前後，統計局會通過安全的電子傳輸將報告發送給白宮經濟顧問委員會（CEA）。下午4點，勞工部統計局官員會通過微軟視頻會議軟件Teams，就數據情況對CEA做簡報。

然後，CEA將把這些信息共享給白宮、財政部、聯儲會的一些關鍵人員，包括財政部長耶倫和聯儲會主席鮑威爾。CEA還將以備忘錄形式向國家經濟委員會主任Brian Deese以及總統拜登做滙報。

白宮發言人表示，能夠提前獲得數據的只有有限的CEA工作人員，及更少數最高級別政府官員。美國有很嚴格的安保措施確保數據不會提前外洩。

曾在特朗普政府擔任CEA幕僚長的DJ Nordquist表示，CEA工作人員帶著材料從艾森豪威爾行政辦公樓，走到白宮西翼大約需要兩分鐘，他們會把文件放在棕色檔案信封，再在外面套上一兩個文件夾，確保從外部看不到任何文字內容。「臨近數據日，總有記者在那個區域附近走來走去，所以得確保在文件外面包兩三層，走路時也要看起來非常嚴肅，不能帶面部表情」。

財政部發言人表示，數據信息被傳送到一個安全設施，並發給幾位具有權限的人。聯儲局拒絕透露任何細節，但發言人Eric Kollig表示，聯儲局在處理非公開和市場敏感信息方面有嚴格的保安措施。



勞工部統計局也是如此。2013年至2017年期間擔任局長的Groshen表示，在發布重要數據前，與報告準備工作有關的辦公區域會對人員出入予以嚴格限制。她說，「在那段時間裏，就連垃圾桶也不能清理」。



到數據發布日，統計局的Ransom說，勞工部部長辦公室的一小部分工作人員將從上

午8點就數據召開線上會議。在報告正式發布前，每個可提前獲知數據的人都不得離開會議，而且受到保密協議約束。

在新冠疫情爆發前，一些記者可以在當天早上提前拿到數據，但被要求待在勞工部上鎖的房間內。這做法2020年取消了至今未恢復，部分原因是為了確保所有人在獲知數據方面有平等權限。

【期貨異動】美國勞工統計局：無證據表明CPI數據被駭客攻擊

記者：譚志偉