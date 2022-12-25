雅典居三房累減230萬　成交呎價跌穿1.2萬

世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山雅典居6座低層D室，實用面積727平方呎，3房2廳間隔，座向西北，望海景，單位放盤時叫價1,080萬元，放盤3個月，累減230萬元，終以850萬元沽，減幅21.3%，實用面積呎價11,692元。

據了解，原業主於2014年10月以700萬元購入上址，持貨8年至今沽售，帳面獲利150萬元，單位期內升值21%。

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