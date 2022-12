英首相做義工問露宿者職業 「聖誕有咩計畫？」（有片）

英國首相辛偉誠入仕前曾為銀行家,據報身家更較英女王豐厚。辛偉誠平安夜前夕到一間慈善機構做義工,惟期間和一名露宿者的對話卻被狠批離地。辛偉誠在對方表明需想辦法渡過聖誕後,仍繼續詢問對方周末計畫。有工黨議員形容,影片顯示辛偉誠離地。

英國政府上周五(23日)承諾,未來2年內將投資6.54億英鎊(61.5億港元)減少露宿者數目。辛偉誠(Rishi Sunak)當日早上亦到一個露宿者收容所,為當地露宿者分發早餐,期間和一位名叫Dean的男士交流。