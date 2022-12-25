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英首相做義工問露宿者職業 「聖誕有咩計畫？」（有片）

環球社會熱點 16:10 2022/12/25

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英國首相辛偉誠入仕前曾為銀行家，據報身家更較英女王豐厚。辛偉誠平安夜前夕到一間慈善機構做義工，惟期間和一名露宿者的對話卻被狠批離地。辛偉誠在對方表明需想辦法渡過聖誕後，仍繼續詢問對方周末計畫。有工黨議員形容，影片顯示辛偉誠離地。

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英國政府上周五（23日）承諾，未來2年內將投資6.54億英鎊（61.5億港元）減少露宿者數目。辛偉誠（Rishi Sunak）當日早上亦到一個露宿者收容所，為當地露宿者分發早餐，期間和一位名叫Dean的男士交流。

Dean首先詢問辛偉誠，是否正嘗試解決經濟問題，辛偉誠回應指自己正在努力。他其後反問Dean從事職業，Dean表明身份指自己在街頭露宿，但有意再度工作。

辛偉誠再細問Dean，有意從事哪一個行業，對方回應指對金融業有興趣，若順利對整個倫敦都有好處。辛偉誠隨即表示贊同，並指自己以前亦曾任任職金融界。Dean表示此前已經知道，對方曾是銀行家。

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辛偉誠透露，他以前都曾做過其他工作，再指對方希望入職金融界是一個好主意，唯現時金融業的工作已不再侷限於倫敦，英國其他地方亦有機會。辛偉誠稍作停頓後再詢問Dean，希望從事金融業的哪一個範疇。

Dean遲疑數秒後表示自己未有頭緒，希望渡過聖誕節先。未料辛偉誠繼續詢問他有何計畫，Dean坦言，希望露宿者慈善機構St Mungo’s可以幫他找到臨時住所，令他不再流浪街頭。

相關對話影片引來大量批評，工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）形容，對話令人難以忍受（Excruciating）。另一工黨議員Bill Esterson亦指，對話顯示辛偉誠離地（out of touch）。

責任編輯：李俊儀

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