嘉湖山莊錄蝕沽成交　區內客452萬購兩房戶自住　原業主轉手虧蝕約56萬

祥益地產謝利官表示，天水圍嘉湖山莊屬香港十大藍籌屋苑之一，綠化空間的面積亦相當遼闊，加上交通配套完善，故成為不少區內或外區客的心水物業。日前，嘉湖山莊錄蝕讓成交，屋苑景湖居10座中層E室，實用面積446平方呎，兩房兩廳。新買家為區內客，表示熟悉區內環境，而且原業主有議價空間，累減逾40萬，新買家有感樓價符合預算，遂便決定以452萬購入上址以作自住上車之用，以實用面積計算呎價為10,135元，屬市場價成交。

原業主於2019年以約508萬購入，持貨約3年，單位轉手虧蝕約56萬。

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