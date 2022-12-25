【有相睇】平安夜筍價入市　將軍澳中心兩房565萬售　重回2017年中水平

平安夜不少市民外出慶祝，亦有買家把握通關前的機會置業，美聯物業黃少明表示，將軍澳中心9座低層D室，實用面積384平方呎，屬於兩房間隔，單位於11月下旬以599萬元放盤，放盤約一個月，減價至565萬元易手，折合實用呎價14,714元，成交價重回2017年中水平。



資料顯示，原業主於2015年6月以488萬元購入上述單位，持貨超過7年，帳面獲利77萬元，單位升值約16％。他補充，將軍澳中心本月暫錄約15宗交投。

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