  • 17°C
香港時間 : 20221225日 (週日) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

區內租客預繳一年租金　獲業主減租1500元　豐景園兩房8500租出

股樓投資 15:12 2022/12/25

分享：

分享：

祥益地產黃慶德表示，屯門豐景園2座高層2室，實用面積339平方呎，兩房一廳，日前獲區內客承租。該租客鍾情單位附設企理裝修，加上客廳及房間均擁開揚景觀，以及租客一次過預繳一年租金，故業主減租1500元，最終以月租8500元及合共涉資10.2萬元承租單位，平均呎租為25.1元。

黃氏續稱，如以現時同類型單位的銀行估值價約434萬作計算，該單位的租金回報率為2.4厘。

 

延伸閲讀【有相睇】新都城兩房放盤不足兩星期 調減40萬至540萬成交【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

同場加映【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

同場加映【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

豐景園 屯門 祥益地產 私人屋苑 二手市場

上一篇文章

【有相睇】平安夜筍價入市　將軍澳中心兩房565萬售　重回2017年中水平

下一篇文章

欣廷軒兩房勁減逾兩成半以616萬售　業主仍賺逾兩倍離場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【筍工介紹】轉工好選擇 康樂及文化事務署行政助理 月薪逾2.7萬
【筍工介紹】轉工好選擇 康樂及文化事務署行政助理 月薪逾2.7萬
【室內設計】18萬簡約輕裝Wetland Seasons Bay 557平方呎3房1廳間隔 伸縮餐檯及特色電視牆成亮點
【室內設計】18萬簡約輕裝Wetland Seasons Bay 557平方呎3房1廳間隔 伸縮餐檯及特色電視牆成亮點
中港兩地需求急增 必理痛再現搶購潮 政府：含撲熱息痛藥物供應仍穩定
中港兩地需求急增 必理痛再現搶購潮 政府：含撲熱息痛藥物供應仍穩定
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【iM定存攻略】長息回落 3個月定存最高5.1厘
【iM定存攻略】長息回落 3個月定存最高5.1厘
【帶你睇盤】買入後從未入住　天水圍WETLAND SEASONS PARK叫價560萬
【帶你睇盤】買入後從未入住　天水圍WETLAND SEASONS PARK叫價560萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款