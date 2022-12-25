區內租客預繳一年租金　獲業主減租1500元　豐景園兩房8500租出

祥益地產黃慶德表示，屯門豐景園2座高層2室，實用面積339平方呎，兩房一廳，日前獲區內客承租。該租客鍾情單位附設企理裝修，加上客廳及房間均擁開揚景觀，以及租客一次過預繳一年租金，故業主減租1500元，最終以月租8500元及合共涉資10.2萬元承租單位，平均呎租為25.1元。



黃氏續稱，如以現時同類型單位的銀行估值價約434萬作計算，該單位的租金回報率為2.4厘。

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