【有相睇】新都城兩房放盤不足兩星期　調減40萬至540萬成交

美聯物業黃少明表示，馬鞍山新都城本月暫錄約13宗買賣個案，平均呎價約13,603元，其中1期有2房單位，放盤不足2星期，即以540萬元沽予用家。新都城1期6座高層B室，實用面積364方呎，屬2房間隔，內櫳企理，加上基座有大型商場，且鄰近港鐵寶琳站，吸引用家承接，據了解，單位原叫價580萬元，放盤不足2星期，即吸引用家承接，調減40萬至540萬元成交，減幅7%，折合實用呎價約14,835元。

資料顯示，上址原業主於2002年11月以131.3萬元購得，是次轉手帳面大賺408.7萬，升值逾3.1倍。

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