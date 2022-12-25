欣廷軒兩房勁減逾兩成半以616萬售　業主仍賺逾兩倍離場

世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒2座高層D室成交，單位實用面積397平方呎，2房2廳間隔，座向東南，單位放盤1年，原叫價830萬元，調整至616萬元成功沽售，減幅達25.8%，實用面積呎價15,516元。

據了解，原業主於2000年7月購入上述單位，當時作價193.2萬元，持貨逾22年至今沽售，帳面獲利422.8萬元，單位期內升值約2.2倍。

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