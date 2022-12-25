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塔利班禁女性任職非政府機構 聯合國批侵犯基本權利

環球社會熱點 13:50 2022/12/25

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塔利班組織去年奪得阿富汗政權後，外界關注當地女性處境。塔利班早前已禁止女性任職政府職務，上周六（24日）再下令阿富汗境內非政府機構，停止聘用女性僱員。塔利班命令已遭到聯合國批評，指命令侵犯基本權利。

塔利班頒無限期禁令 不准阿富汗女性讀大學 【下一頁】

塔利班經濟部上周六向境內的本地及國際非政府機構發信，要求停止讓女性僱員繼續工作，直至另行通知。未能遵守命令的機構，當局會取消其營業執照。塔利班指，措施是因為女性在上班期間，未有配戴頭飾。

有聯合國高級官員表示，措施明顯違反人道主義原則。據報聯合國人道主義國家小組（Humanitarian Country Team）將在周日（25日）召開緊急會議，聯合國駐阿富汗副特別代表Ramiz Alakbarov指，聯合國尚未正式收到命令通知，但預料多個項目將受影響。

塔利班公開處決犯謀殺罪犯 重掌阿富汗政權後首次 【下一頁】

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，深切關注塔利班行動，並形容命令將破壞對數百萬人的重要援助。他強調，婦女在全球人道主義行動中都是核心，命令對阿富汗民眾而言或是毀滅性。

國際救援機構AfghanAid表示，在和其他機構協商後，已決定立即終止運作。機構表示，當地逾半人口依賴人道主義援助生存，現時為當地冬季最寒冷的時候，命令下達時機非常不幸。

塔利班要求女性出外時穿著罩袍，並禁止女性在沒有男親屬陪同下出門，亦阻止大量女性繼續從事政府職位或減薪，迫使她們留在家中。上月亦禁止女性前往公園、遊樂場、健身室和公共浴室，上周亦下令禁止阿富汗女性入讀大學。

責任編輯：李俊儀

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