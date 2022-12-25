兆禧苑兩房劈價158萬　區內上車客每呎7711元承接　創屋苑今年自由市場呎價新低

中原地產陳智生表示，內地及本港近日一再放寬防疫措施，美國加息步伐亦放緩，大市正在向好，加上樓價明顯回落，吸引買家回流二手市場尋寶。屯門居屋兆禧苑E座中層11室成交，實用面積415平方呎，兩房間隔，向東。單位今年1月在自由市場叫價508萬元，7月降價至470萬元，業主急於沽貨，本月進一步調低至350萬元，新近經區內上車客經議價後，終以320萬元易手，折合實用呎價7711元，創屋苑自由市場呎價今年新低。

陳智生表示，原業主於1986年以16.62萬元一手買入單位，持貨36年轉售，相信扣除補地價仍有不俗獲利。

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