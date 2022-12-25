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投資者計劃換貨　租約完結即售蕪湖居開放式　區內年輕客380萬上車

股樓投資 13:50 2022/12/25

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美聯物業殷勒麟表示，紅磡蕪湖居低層B室，實用面積246平方呎，屬開放式設計，以380萬元成交，較原叫價410萬元，調減30萬元，折合實用呎價約15,447元。據悉，原業主購入單位10餘年，一直作投資收租用途，最近計劃換貨，故上手租客完約即將單位出售。而新買家為區內街坊第二代，並在同區大學就讀，一直想尋覓私人空間，留意區內物業多時，最近樓價大跌後有回升跡象，續與家人商討並購入單位自用，

據了解，原業主於2010年9月斥資277.8萬元承接，持貨至今12年，帳面賺約102.2萬元，升值約37%。

延伸閲讀【有相睇】將軍澳交通升級吸引外區客進駐 海天晉四房大戶1880萬成交

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撰文 : 蔡子俊

蕪湖居 紅磡 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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