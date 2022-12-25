巴黎槍擊案疑犯認種族歧視 已送往精神病院

法國巴黎上周發生槍擊案，一名69歲的白人男性開槍打死3人，並造成另外3人受傷。該名男子向調查人員稱是種族主義者，已被送往精神病院。巴黎同時有示威活動，支持庫爾德人社區。據報槍擊案中其中一名死者為法國庫爾德女性運動領袖，但此前被法國當局拒絕庇護申請。

巴黎槍擊增至3死 69歲兇手疑針對庫爾德人（第二版） 【下一頁】

法國檢察官上周六（24日）確認，現年69歲的疑犯接受醫生檢查後，被認為不適合留在拘留設施，已在當日被送往警方的精神病院，等候出庭應訊。《法新社》引述消息人士報道，疑犯曾向調查人員表示，他是種族主義者。

巴黎警方在上周六延長該名男子的拘留期限，並加控他涉及種族主義動機罪名。據悉疑犯顯示已被控涉嫌謀殺、謀殺未遂、武裝暴力及違反武器法，而被當局拘留。他過往亦有種族主義暴力紀錄。

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槍擊案一共造成3死3傷，其中1名傷者需入住深切治療部，另外2人亦受重傷。據報死者包括2男1女，其中女性死者名為Emine Kara，是法國庫爾德女性運動的領袖，但此前她的庇護申請被法國當局拒絕。

巴黎上周六上午已經開始有庫爾德人聚集，眾人下午為3名死者默哀一分鐘。但其後示威者和警方爆發衝突，示威者試圖衝破警方為保護內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）設下的防線，警方發射催淚彈驅散。

示威者向警方投擲雜物，質問法國安全部門為何未採取措施防止襲擊。巴黎警察局長Laurent Nunez表示，有31名警員及1名示威者在騷亂中受傷，另有11人被捕。法國南部城市馬賽（Marseille）亦有類似集會，同樣爆發警民衝突，最少2輛警車被縱火。

責任編輯：李俊儀