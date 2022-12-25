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美國暴風雪最少21人死 逾700萬戶停電

環球社會熱點 11:14 2022/12/25

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美國本周引來新一場暴風雪，大部分地區氣溫驟降。據報美國暴風雪已造成最少21人死亡，約6程人口收到當局天氣警告。美國當局預料，嚴寒天氣將會在聖誕節周末期間維持。美國當局指，部分內陸州份氣溫驟降，民眾或會在5分鐘之內凍傷。

「世紀一遇」冬季冷鋒捲全美 民眾聖誕出行勢受阻 【下一頁】

美國受冬季暴風雪影響，氣溫已普遍跌至攝氏負45度。美國有逾2億人，即佔當地約6成人口已收到當局天氣警告或提醒，預料嚴寒天氣將在聖誕節周末期間維持。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，內陸多州氣溫急跌。其中蒙大拿州（Montana）錄得攝氏負45.6度，艾奥瓦州（Iowa）首府得梅因（Des Moines）氣溫亦降至攝氏負38度，民眾或有機會在5分鐘之內凍傷。

美多數地區將迎數十年最凍聖誕 氣溫將較平時低10度 【下一頁】

美國目前已累計錄得21宗與天氣相關死亡案件，大部分都和車禍相關。車禍發生地點包括肯塔基州（Kentucky）、俄克拉何馬州（Oklahoma）、密蘇里州（Missouri）及威斯康星州（Wisconsin）等。在紐約市水牛城（Buffalo），由於救護車被暴風雪阻礙無法抵達，2人在家中失救死亡。

據報美國現時有逾700萬戶家庭停電，網站poweroutage.us數據顯示，緬因州（Maine）、賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）、弗吉尼亞州（Virginia）及北卡羅來納州（North Carolina）受災情況最嚴重，其次為紐約州、威斯康星州、馬里蘭州（Maryland）及田納西州（Tennessee）。

五大湖區（Great Lakes area）地區持續大雪，其中安大略湖（Lake Ontario）及伊利湖（Lake Erie）附近積雪高達4英尺（約122厘米）。上周五（23日）就有逾5,000趟航班取消，數千名航班乘客滯留各地機場。

責任編輯：李俊儀

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