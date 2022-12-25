▲ 【美國經濟】美國2023年經濟 為何市場預期會衰退？

美國聯儲局加息周期然將接近見頂，但市場幾乎仍一致預期，美國2023年經濟增長會較2022年放慢，最早將會在年初反映，不過，究竟是深度衰退，還是輕度衰退，是長時期還是短期，仍有待商榷。

據外電報道，「從歷史上看，當通脹高，而聯儲局正在加息壓抑通脹時，就會令經濟下行或跌入衰退。」穆迪首席經濟學家Mark Zandi指，經濟過熱導至衰退的情況經常發生，最典型的情況是通脹上升後，聯儲局加息，當息口愈來愈高，經濟最終會崩坍。

Zandi是少數經濟學家中，認為儲局加息仍可避免衰退，但他覺得市場對衰退有很高預期，他指出，「衰退雖然會潛伏，但企業的CEO從不會講經濟衰退，但現在CEO都在爭相講衰退……電視上每個人亦在講衰退，從來未見過這情況。」

儲局促成

諷刺的是，聯儲局在過去兩次拯救經下滑之後，今次卻出手減慢經濟，儲局過去通過零息來刺激經濟增長，通過量化寬鬆擴張資產負債表到9萬億美元，來增加市場流動性，現時聯儲局正在縮表，執行量化緊縮，並且將聯邦基金利率，由3月份的0，加到年底的4.25至4.5厘。

但在過去兩次衰退，政策制定者無需擔心高通脹會侵蝕消費者或企業的購買力，並可以隨時加人工。聯儲局正在激烈地抗擊通脹，儲局預測明年會進一步加息，可達至5.1厘水平，經濟學家預計息口會維持高水平，以控制通脹。高息情況已打擊房地產市場，11 月份房屋銷售量比去年同期跌35.4%，這是連續第 10 個月下跌。30年期按揭利率接近7厘。11月份CPI年率仍高達7.1%。

Jefferies貨幣市場經濟學家Tom Simons指，「你必需吹走經濟學教科書上的灰塵，這將是一場典型的衰退，根據傳導機制，最快可以年初便看到，最初會見到企業盈利受壓，當情況持續，企業便會縮減開支，首階段是企業裁員，大約明年年中，便會看到經濟及通脹顯著減慢。」

會有幾壞？

經濟衰退通常被認為對經濟有長綫影響，約廣泛影響兩個季度的經濟，National Bureau of Economic Research（全國經濟研究所，NBER）會判斷是否衰退，以及研究對經濟放慢的深度、範圍，以及時間。例如2020年疫情來得突然，影響經濟急插及大規模影響，即被宣布為衰退，雖然當時參考期很短。

畢馬威首席經濟學家Diane Swonk指，希望是一個短期及淺度的衰退，好消息是可以很快恢復過來，企業有良好的資產負債表，儲局亦可減息及重啟寬鬆，儲局引致的衰退，不是企業資產負債表的衰退，意味企業仍有錢可投資。

聯儲局點陣圖顯示，2023 年經濟將以 0.5% 的速度增長，並沒有預測經濟衰退。

Swonk指出，未來將有一個衰退，因為儲局正在醞釀出來，當你說經濟增長將跌至零，以及失業率上升時，好明顯是儲局預期有衰退，只是沒有明言，儲局預期明年失業率由現時的3.7%升到4.6%。

儲局會縮手？

儲局維持終端利率的時間，尚未清楚，利率期貨市場預期明年底開始減息，儲局的利率點陣圖則預期2024年減息。

Swonk認為，由於經濟衰退，儲局將不得不在某個時候放棄更高的利率，Simons則認為，在高息情況下，衰退會持續到2024年底。Simons直指，市場會認為在經濟下行之下，聯儲局高息政策會逆轉，不過，這「期望」在儲局必須達到2%通脹目標前，卻不管用，儲局要保持在通脹方面的長期信譽。

Simons表示，上兩次是在市場震蕩之後發生的，包括2008年的衰退始於金融體系震蕩，而即將到來的衰退將完全不同。

Swonk指，那次衰退的時間比回想起來要長，由2008年1月開始，大概1年半，「並不相信有1年時間會置身其中，但當然你在，2020年大流行時間的衰退，則大約兩個月。」

美國經濟衰退雖然市場高唱入雲，但儲局並未真正令就業市場惡化，從而令經濟降溫，但企業已不斷傳出大裁員的消息，經濟學家預期明年就業人數會下降。

Zandi指，年初時每月非農職位新增60萬個，現時可能大約25萬個，明年將跌至10萬個，再跌到零水平，但這不足以導至經濟衰退，但足以冷卻勞動力市場。他指出，現時每個人都預期衰退，這將改變他們的行為，而儲局不必收緊到扼殺經濟的程度。

Zandi續指，償債負擔從未如此之低，家庭擁有大量現金，企業資產負債表良好，利潤率回升，但它們接近歷史高位，銀行系統的資本化程度或流動性從未像現在這樣好，房地產市場仍是建設不足，通常在經濟衰退時過度建築，經濟基礎看起來仍很強勁。

但 Swonk指出，儲局不會不會放棄抗擊通脹，除非他們相信自己正在取得勝利，看着鷹派儲局，仍難去爭論會軟着陸，而且經濟情況愈好，儲局會愈鷹，這意味着一個更積極的聯儲局。

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記者：譚志偉