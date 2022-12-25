【市場攻防戰】睡眠艙舍針對新趨勢潮浪部署　數碼港設立智能「睡眠椅」

▲ 本地品牌SLEEEP眠舍如何在在疫市期間，繼續把握旅遊業的新趨勢潮流作部署？（陳永康攝）

香港打工仔壓力大人所共知，不少人亦因此長期欠下一身「睡眠債」。有本地品牌早年瞄準睡眠商機，開設以應用睡眠科技作招徠的睡眠艙舍，提升睡眠質素。

在疫市期間，亦繼續把握旅遊業的新消費脈搏、新趨勢潮流作部署，進一步將設計概念引進露營車及智能座椅，開拓新市場。

「空間營造」（Space is Ltd）聯合創辦人葛立忻（Alex）及廖醇祖（Jun Rivers）早在2016年開設SLEEEP眠舍，專攻上班族及旅客生意。他們同樣因為受睡眠問題困擾，開始留意睡眠科學，並在一次創業比賽中，萌生將美學設計與創新科技如睡眠監測、智能家居技術等，融入睡眠艙的念頭，盼於鬧市中打造出寫意的喘息空間，讓人找回安睡狀態。此後亦獲得國際紅點設計獎，揚威海外。

▲ 在疫市期間，本地品牌SLEEEP眠舍亦繼續把握旅遊業的新趨勢潮流作部署，進一步將設計概念引進露營車。其聯合創辦人廖醇祖（屏幕中）看好日本露營車旅遊市場，近年更遠赴日本向木匠取經，將木工藝及智能家居技術引入露營車。右：另一聯合創辦人葛立忻。（陳永康攝）

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該企近年陸續拓展業務至泰國、日本市場，推出不同新項目。然而，近年受疫情影響，他們亦坦言，生意對比疫前水平絕對有分別：

尤其是按時鐘、按日出租的睡眠艙舍生意，一度因旅客大減、上班族轉為WFH模式而大減。

於是該團隊也需要在業務模式方面變陣，推出企業對企業（B2B）解決方案，同時調配更多資源在R&D方面，瞄準其他市場缺口，積極研究新產品。在科研人才及資金方面，則透過數碼港網絡助力。

▲ 該團隊早前還在數碼港設立了智能座椅「睡眠椅SPAAA」，配合音樂與燈光助減壓。（受訪者提供圖片）

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Alex舉例指，該企在B2B方面，其開發的雲端管理系統EXP.OS，由原本僅用作讓入住眠舍用戶進行自助設定，改為向其他空間營運者（Space Operator）提供來處理租務工作。他回顧：

當時無旅客生意，酒店的需求也大不如前，於是我們便找共居空間及共享辦公室等企業，結果泰國市場業務也因此尋得到新出路。

另針對該以睡眠科技作招徠的睡眠艙，則研究出「2.0版本」，以雲端伺服器及物聯網（IoT）設備，方便用戶設定個人化環境，同時可監察及分析睡眠質素。包括深、淺層睡眠時間，以及睡眠窒息等數據，助用戶獲得相應輔導。

隨著近日疫後復甦，他透露，綜合各市場在2022上半年共賺到7位數字的營收，比去年同期大幅增長81%；另展望來年營收達到8位數。在香港市場方面，其睡眠艙出租生（包括按時，按日，按月）目前佔逾7成，企業對企業生意則接近3成。

記者：張寶燕