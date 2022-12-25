  • 18°C
香港時間 : 20221225日 (週日) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市場攻防戰】睡眠艙舍針對新趨勢潮浪部署　數碼港設立智能「睡眠椅」

科技 12:00 2022/12/25

分享：

分享：

本地品牌SLEEEP眠舍如何在在疫市期間，繼續把握旅遊業的新趨勢潮流作部署？（陳永康攝）

香港打工仔壓力大人所共知，不少人亦因此長期欠下一身「睡眠債」。有本地品牌早年瞄準睡眠商機，開設以應用睡眠科技作招徠的睡眠艙舍，提升睡眠質素。

在疫市期間，亦繼續把握旅遊業的新消費脈搏、新趨勢潮流作部署，進一步將設計概念引進露營車及智能座椅，開拓新市場。

「空間營造」（Space is Ltd）聯合創辦人葛立忻（Alex）及廖醇祖（Jun Rivers）早在2016年開設SLEEEP眠舍，專攻上班族及旅客生意。他們同樣因為受睡眠問題困擾，開始留意睡眠科學，並在一次創業比賽中，萌生將美學設計與創新科技如睡眠監測、智能家居技術等，融入睡眠艙的念頭，盼於鬧市中打造出寫意的喘息空間，讓人找回安睡狀態。此後亦獲得國際紅點設計獎，揚威海外。

在疫市期間，本地品牌SLEEEP眠舍亦繼續把握旅遊業的新趨勢潮流作部署，進一步將設計概念引進露營車。其聯合創辦人廖醇祖（屏幕中）看好日本露營車旅遊市場，近年更遠赴日本向木匠取經，將木工藝及智能家居技術引入露營車。右：另一聯合創辦人葛立忻。（陳永康攝）

【市場攻防戰】Global Payments「全通路」部署　助企業突圍

【市場攻防戰】迎戰電子遊戲攻勢　樂高3招收服大人小朋友

該企近年陸續拓展業務至泰國、日本市場，推出不同新項目。然而，近年受疫情影響，他們亦坦言，生意對比疫前水平絕對有分別：

尤其是按時鐘、按日出租的睡眠艙舍生意，一度因旅客大減、上班族轉為WFH模式而大減。

於是該團隊也需要在業務模式方面變陣，推出企業對企業（B2B）解決方案，同時調配更多資源在R&D方面，瞄準其他市場缺口，積極研究新產品。在科研人才及資金方面，則透過數碼港網絡助力。

該團隊早前還在數碼港設立了智能座椅「睡眠椅SPAAA」，配合音樂與燈光助減壓。（受訪者提供圖片）

【露營車旅遊】港企睡眠艙概念引入露營車　攻新市場

Alex舉例指，該企在B2B方面，其開發的雲端管理系統EXP.OS，由原本僅用作讓入住眠舍用戶進行自助設定，改為向其他空間營運者（Space Operator）提供來處理租務工作。他回顧：

當時無旅客生意，酒店的需求也大不如前，於是我們便找共居空間及共享辦公室等企業，結果泰國市場業務也因此尋得到新出路。

另針對該以睡眠科技作招徠的睡眠艙，則研究出「2.0版本」，以雲端伺服器及物聯網（IoT）設備，方便用戶設定個人化環境，同時可監察及分析睡眠質素。包括深、淺層睡眠時間，以及睡眠窒息等數據，助用戶獲得相應輔導。

隨著近日疫後復甦，他透露，綜合各市場在2022上半年共賺到7位數字的營收，比去年同期大幅增長81%；另展望來年營收達到8位數。在香港市場方面，其睡眠艙出租生（包括按時，按日，按月）目前佔逾7成，企業對企業生意則接近3成。

記者：張寶燕

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【搶人才】港府成立引進重點企業辦公室　AI、金融科技成目標產業
2022/12/23
【搶人才】港府成立引進重點企業辦公室　AI、金融科技成目標產業
【太空科技】洞察號火星探測器　因電量耗盡正式退役
2022/12/23
【太空科技】洞察號火星探測器　因電量耗盡正式退役
【露營車旅遊】港企睡眠艙概念引入露營車　攻新市場
今日
【露營車旅遊】港企睡眠艙概念引入露營車　攻新市場
【聖誕商機】聖誕新年網購增　免墮網購陷阱
2022/12/24
【聖誕商機】聖誕新年網購增　免墮網購陷阱

你可能感興趣

【搶人才】港府成立引進重點企業辦公室　AI、金融科技成目標產業
16:34 2022/12/23
【搶人才】港府成立引進重點企業辦公室　AI、金融科技成目標產業
【太空科技】洞察號火星探測器　因電量耗盡正式退役
17:15 2022/12/23
【太空科技】洞察號火星探測器　因電量耗盡正式退役
【露營車旅遊】港企睡眠艙概念引入露營車　攻新市場
今日 10:00
【露營車旅遊】港企睡眠艙概念引入露營車　攻新市場
市場拓展 手機Apps 科技產品 物聯網 日本市場 科研 創業 香港 創新科技及應用 雲端

下一篇文章

【露營車旅遊】港企睡眠艙概念引入露營車　攻新市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【太空科技】洞察號火星探測器　因電量耗盡正式退役
【太空科技】洞察號火星探測器　因電量耗盡正式退役
【聖誕商機】聖誕新年網購增　免墮網購陷阱
【聖誕商機】聖誕新年網購增　免墮網購陷阱
【華為新品】華為智能心電血壓手錶WATCH D登陸香港　售$3,188
【華為新品】華為智能心電血壓手錶WATCH D登陸香港　售$3,188
【搶人才】港府成立引進重點企業辦公室　AI、金融科技成目標產業
【搶人才】港府成立引進重點企業辦公室　AI、金融科技成目標產業
【科技一周回顧】《香港創新科技發展藍圖》出台　美擬禁政府裝置下載TikTok
【科技一周回顧】《香港創新科技發展藍圖》出台　美擬禁政府裝置下載TikTok
【串流平台】Netflix擬明年初起　打擊美國用戶共享密碼行為
【串流平台】Netflix擬明年初起　打擊美國用戶共享密碼行為
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款