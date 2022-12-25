【露營車旅遊】港企睡眠艙概念引入露營車　攻新市場

露營車旅遊漸漸成為疫情下的旅遊新趨勢，本地睡眠艙舍品牌SLEEEP聯合創辦人葛立忻（Alex）及廖醇祖（Jun Rivers）表示，看好露營車旅遊商機，並預視疫後該旅遊型態將會持續。

本地睡眠艙舍品牌SLEEEP該團隊近日已在日本改造了3款露營車「FUUUN」，目該團隊近日已在日本改造了3款露營車「FUUUN」 ，目標客群為日本人以及想「回鄉」的港人，包括情侶、中小型家庭、商戶、遊學團。近日還吸引到海外攝影師租用其露營車。

▲ 空間營造（Space is Ltd）聯合創辦人葛立忻（右）及廖醇祖（屏幕中間）看好日本露營車旅遊市場，廖醇祖近年更遠赴日本向木匠取經，將木工藝及智能家居技術引入露營車。（陳永康攝）

在過去三年來，不僅要應對疫情帶來的影響，還要兼顧科研部分的忙碌時期，修讀媒體藝術和建築學系出身的聯合創辦人Jun Rivers，因為贏得設計獎項，在2020年獲得到日本工作的機會，更在偶然間想到將睡眠艙的概念引進露營車，搶攻「港人鄉下」日本的露營車旅遊市場。

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Jun Rivers笑言，自己是愛車之人，惟對於汽車結構的知識僅屬入門級，尚有許多學問，如接合的材料對於改裝汽車的耐用度等。在拜訪不同日本木匠後，他形容自己經歷了「一個很精彩的R&D學習過程」，並想到：

以傳統木工藝，精巧的榫接技術，來解決現代汽車內的裝修問題。

而當地的木匠亦抱持開放態度，願意一同探索創新元素，於是就開展合作。

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供5G WiFi網絡 太陽能充電

目前已 改造的3款露營車包括"：容納2至3人的小型車、容納5人的中型車，以及容納10人的大型車。他指出，其露營車除了融入木工藝，還有改善網絡及供電方面的UX（User Experience，使用者體驗），提供5G WiFi網絡，以及採用可持續的能源，可以太陽能充電。

研客製化方案

在成本方面，他們透露，露營車及改裝成本各為數十萬港元左右。早前另有客製化方案，讓客戶直接購入其改裝的露營車，並交由該團隊在該地營運出租，投資費用約為200萬至300萬港元不等。

記者：張寶燕