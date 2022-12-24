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【騰訊700】騰訊再推限玩令 未成年玩家元旦前後毎日限玩一小時

股樓投資 22:09 2022/12/24

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騰訊(00700) 旗下騰訊遊戲宣布，結合《關於進一步嚴格管理  切實防止未成年人沉迷網絡遊戲》的通知及實際假期安排，2023年元旦假期前後，騰訊遊戲旗下在中國大陸地區運營的網絡遊戲將對未成年玩家實施遊玩時限，12月30日至1月2日之間毎日晚上8至9時，上述玩家可登錄遊戲。其餘工作日均為禁玩時段。

中財辦料中國經濟已挺過最困難時刻 明年力爭提振信心擴大消費  詳情請看【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

另外，騰訊旗下微信發布春節期間小程序審核調整通知，小程序代碼審核將在明年春節期間1月21日至27日（初六）僅支持開發者加急提審的需求，保障開發者在新春期間的緊急版本疊代需求，非加急提審需求在此期間停審。微信指，若開發者希望在春節前完成常規版本疊代，建議在明年1月16日凌晨前提交小程序代碼審核。在此之前提交的小程序代碼審核單，審核團隊將在春節前優先審核。1月28日恢復正常審核後，將按提審時間順序逐步審核春節期間常規版本提審。

【通關在即】特首宣布中央同意 逐步有序全面通關 料1月中前落實  詳情請看【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

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