【通關在即】特首宣布中央同意 逐步有序全面通關 料1月中前落實

剛完成上任後首次述職的行政長官李家超自北京返港，同時宣布中央同意逐步有序全面通關。同時特區政府會即時聯繫有關單位，包括國家衛健委、港澳辦、廣東省政府及深圳市政府，積極尋求取得共識的方案及交予中央審批，並期望於1月中前落實。

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他預料，通關初期會有相當大要求，這來自探親、旅遊及公幹等，為達致安全有序展開通關安排，將跟廣東省及深圳市政府討論毎日人數及通關口岸等。並且會顧及兩地疫情變化和風險管理，按措施優化制訂方案。特首又宣布，即時成立通關事務協調組，由政務司司長陳國基帶領，成員來自15個政策局。

日前央視報道， 國務院總理李克強曾和李家超時談及兩地通關問題，李克強表示，隨著疫情防控優化措施的有序推進落實，要求有關方面抓緊溝通協調，推動香港與內地人員往來，逐步恢復正常。

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