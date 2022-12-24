【聖誕好去處】新城市廣場1500萬元打造節日佈置 多間食肆和商戶平安夜開到凌晨 附商場活動詳細

一連多天的聖誕假期展開，適逢今年聖誕天氣好，大家也想到外遊玩。其中新鴻基地產旗下的新城市廣場今年平安夜及除夕，有多間食肆和商戶延長營業時間至凌晨12時。

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新城市廣場今年斥資1,500萬元打造【草泥馬「癒」悅聖誕 • The Healing Christmas In Town】大型節日佈置，當中今年矚目回歸、以草泥馬及秘魯彩虹山為創作靈感的7樓星光花園聖誕燈飾，以及3樓戶外飄雪匯演更大受市民歡迎。



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隨著政府公佈由冬至起撤銷餐飲及表列處所容量限制後，新城市廣場今年平安夜及除夕有多間食肆和商戶延長營業時間至凌晨12時。為配合商戶營業時間的最新安排，星光花園亦將延長開放時間至凌晨12時，預料平安夜及聖誕假期商場的整體人流及商戶營業額將按年上升15%及20%。

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新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯小姐表示：「受惠於餐飲及娛樂場所取消人數限制，再加上一連四天長假期令消費氣氛升溫，我們預料新城市廣場平安夜及聖誕假期的人流及營業額將按年升15%及20%。」

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【草泥馬「癒」悅聖誕 • The Healing Christmas in Town】聖誕佈置詳情

開放日期： 即日起至2023年1月2日

開放時間： 中午12時至晚上10時

開放地點： 新城市廣場1期1樓羅馬園型獻技場、7樓星光花園、3樓戶外平台、

HomeSquare 1樓中庭（由2022年12月2日起）



草泥馬聖誕樂園遊戲詳情

日期： 即日起至2023年1月2日（逢周六日及公眾假期）

時間： 中午12時至晚上10時

地點： 新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場

參加方法： The Point 會員以200積分及追蹤新城市廣場Instagram官方帳號（@newtownplazahk），即可參加。

草泥馬氣球派送詳情

日期： 即日起至2023年1月2日（逢周六日及公眾假期）

時間： 下午2時起

地點： 新城市廣場3期2樓（近shu uemura）

參加方法： 追蹤或關注新城市廣場官方Facebook/Instagram/Wechat，並分享於新城市廣場拍攝的聖誕裝飾相片至個人社交平台及#新城市廣場即可免費獲得氣球乙個（每日數量有限，送完即止）。



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聖誕老人約會詳情

活動日期： 2022年12月24至26日

換領時間： 下午3時至5時

換領地點： 新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場

換領方法： 聖誕老人快閃跟大家約會拍照。以The Point 500會員積分換領「與聖誕老人約會拍攝通行證」及追蹤新城市廣場Instagram官方帳號（@newtownplazahk），即可與聖誕老人合照。

戶外飄雪體驗詳情

活動日期： 2022年12月24至26日、12月31日及1月1日

換領時間： 下午6時至晚上9時

換領地點： 新城市廣場1期3樓戶外平台

內容： 白皚皚的雪花在頭上輕輕飄過，感受戶外賞雪的浪漫景致。

新城市廣場 x Food & Style【蠟筆小新冬日市集】、期間限定店及小新打卡場景開放詳情

日期： 即日起至2023年1月2日

時間： 上午11時至晚上9時

地點： 新城市廣場L1東翼（近Pizza Express、蘇媽.蘇媽）

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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責任編輯：陳詠妍