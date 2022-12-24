英私營救護車需求上升 收費數千客似雲來

英國醫護界罷工浪潮蔓延，救護員也加入罷工，公共救護車服務受到影響之下，私人營運的救護車服務需求上升，當中收費可達數百英鎊，相當於數千港元。

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英國公共醫療系統承受的壓力加大，救護車服務等候時間延長，尤其非緊急服務，不少需要服務的病人，需要自行想辦法到醫院，部分轉為付費使用私營救護車服務。

有關公司拒絕透露具體收費水平，惟按粗略估算，若行程較短，或在人口較密的英格蘭中部或東部地區，收費也達300至400英鎊（約2822至3764港元），鄉村地區或路途遙遠，更可達逾千鎊，即數以萬計港元。《衛報》報道指，需求仍持續上升，救護車公司要擴充團隊。

此外，英國公營醫療體系國民保健服務（NHS）的救護員薪金待遇，與私人救護員差距相當大，前者時薪最低僅13.84英鎊（約130港元），擁有較豐富經驗的亦僅20.76英鎊（約195港元）。在私營機構，時薪可達22至35英鎊（約207至329港元）。

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責任編輯：林建忠

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