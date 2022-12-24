【著數優惠】用美心App 「eatie」打卡完成任務 有機會贏Blackpink演唱會門票2張 即入內文睇詳情

美心集團推出香港首個以美食和手機遊戲為主題的元宇宙「食次元宇宙」(eativerse)，以O+O（online plus offline）模式 ，讓玩家同時間聯動現實和虛擬任務及遊戲挑戰。其手機應用程式「eatie」，主角Chef eatie定期發佈eatie Challenge，讓eatie玩家全天候完成指定任務，贏得實體獎賞，今次有機會贏到Blackpink演唱會門票。

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最新出爐的任務，是打卡收集黃金雪花。只要在全城美心西餅用eatie手機app打卡，大獎送出Blackpink演唱會門票兩張（名額一個）、美心西餅迪士尼甜品

玩法：送出最多黃金雪花的前10名玩家即可贏得Blackpink演唱會門票兩張(名額一個)或免費嘅迪士尼甜品

時間：即日起至12月29日(上午11:59分截止)

詳情請瀏覽：https://www.instagram.com/eatie.io/



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玩家登入「eatie」手機應用程式，即可於「食次元宇宙」虛擬實景四處探索，成功尋找分佈於地圖的幽默搞鬼小食物後，一按收集可兌換食材的「口水幣」 (eaticoin)，或隨時隨地盡情在3款30秒的小遊戲內直接贏得食材。儲夠指定食材，就可於造型跳脫的虛擬食店製作各式佳餚。

另外，Chef eatie 會定期發佈「eatie Challenge」，讓 eatie 玩家全天候完成指定任務互相挑戰，贏得虛擬世界的獎賞，於現實世界享受。

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集團又把品牌基因和招牌菜放進遊戲，同時又將真實本港地圖投影到虛擬世界，引流到實體店。「eatie」 玩家可到分佈於香港各區超過300間的實體食店「掃二維碼」，解鎖遊戲中收集不到的罕有食材及物件，並加速在虛擬食店炮製佳餚的時間，藉此虛實同步完成遊戲任務，贏得滋味獎賞。



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美心集團藉元宇宙熱潮，籌備一年，對準30歲以下的年輕新客群推出創新、具趣味性及延續性的「eatie」手機應用程式，吸引玩家主動及定期開啓手機應用程式進行遊戲，提高玩家互動黏性。

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香港美心集團品牌及研發部總監David Leung表示：「管理層抱着努力創新的集團宗旨，除原有傳統市場推廣模式以外，透過Web3『eatie』手機應用程式讓集團旗下品牌增加創新的品牌互動性，令現有的品牌忠誠客群明顯更年輕化、更仰賴好玩的體驗過程。為玩家提供一個完整的線上線下品牌體驗，而非單純促銷給折扣優惠。」



為增強遊戲體驗，集團計劃於2023年首季推出首輪共5,000個獨一無二的Hungry eatie NFT，為增加普及性，玩家無需開設虛擬銀包亦可存儲所屬的NFT在「eatie」手機應用程式，並安排NFT角色在虛擬商店中工作賺取「口水幣」及優越禮遇。玩家如另外開設虛擬銀包Polygon，可自由交易Hungry eatie NFT。

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責任編輯：陳詠妍