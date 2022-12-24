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【高息股】中海油15億人幣收購 風電項目4成股權

股樓投資 17:25 2022/12/24

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中海油(00883)宣布，附屬公司中海油（海南）新能源有限公司（買方），與中國海油集團公司的直接全資附屬公司中國海洋石油東海有限公司（賣方），訂立股權轉讓協議。買方同意收購而賣方同意出售目標公司40％股權，代價為約15.2億元人民幣。由於賣方為中國海油集團公司的附屬公司，而中國海油集團公司是公司的實際控制人並且直接及間接持有公司現有全部已發行股份約61.8％，因此賣方為公司的關連人士。目標公司為中核匯海風電投資有限公司，由賣方及中核匯能持有40％及60％權益。

【比亞迪1211】逾兩成工人因疫情隔離 比亞迪毎日減產達3000輛  詳情請看【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

中海油指出，本次交易符合國家“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，順應加快推動新能源高品質發展的大趨勢；符合公司大力發展新能源，踐行綠色能源轉型的產業發展規劃；有利中海油依託目標公司在新能源項目開發領域既有優勢持續拓展新能源業務；有利於依託公司新成立的新能源專業團隊，強化對目標公司的參股管理，實現目標公司可持續發展；有利於依託目標公司良好的經營效益表現，助力新能源公司穩定發展。

【高息股】中石化冠德終止 印尼巴淡項目營運  詳情請看【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

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撰文 : 李尚毅

中國海洋石油（00883） 港股

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