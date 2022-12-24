  • 17°C
香港時間 : 20221224日 (週六) 22:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中財辦料中國經濟已挺過最困難時刻 明年力爭提振信心擴大消費

股樓投資 20:38 2022/12/24

分享：

分享：

中央財政辦公室副主任尹艷林今日（24日）表示，中國經濟已挺過最困難時刻。隨著優化調整疫情防控政策的落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將得到有效釋放。他認為，病毒特性變化，疫情防控的主要矛盾發生轉變，中共中央審時度勢，從更好統籌疫情防控和經濟社會發展出發作出防疫轉變的重大決策，為經濟恢復創造了重要條件。

【通關在即】特首宣布中央同意 逐步有序全面通關 料1月中前落實  詳情請看【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

對於明年經濟發展，尹艷林認為面臨的挑戰很多，外部環境仍動盪不安，世界經濟可能面臨滯脹風險，外需收縮等給中國經濟帶來的影響加大加深。從國內看，經濟恢復基礎尚不牢固，三重壓力仍較大，但發展的有利因素增多，經濟運行有望整體好轉。而從更長周期的角度，近年的經濟下行只不過是疫情帶來的短期擾動，尚不足以改變中國經濟發展的長期趨勢。

尹艷林又指出，要推動經濟運行整體好轉，要把握好八個重點方向，包括大力提振市場信心，恢復和擴大消費、有效帶動社會投資、促進房地產業健康發展、啟動傳統服務業發展、加快建設現代化產業體系、更大力度吸引和利用外資，有效防範化解重大風險。

【高息股】中海油15億人幣收購 風電項目4成股權  詳情請看【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

中國銀行（03988） 港股

下一篇文章

【通關在即】特首宣布中央同意 逐步有序全面通關 料1月中前落實
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【筍工介紹】轉工好選擇 康樂及文化事務署行政助理 月薪逾2.7萬
【筍工介紹】轉工好選擇 康樂及文化事務署行政助理 月薪逾2.7萬
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【室內設計】18萬簡約輕裝Wetland Seasons Bay 557平方呎3房1廳間隔 伸縮餐檯及特色電視牆成亮點
【室內設計】18萬簡約輕裝Wetland Seasons Bay 557平方呎3房1廳間隔 伸縮餐檯及特色電視牆成亮點
中原後勤獲發0.5個月年終花紅　施永青：樓市形勢正改變
中原後勤獲發0.5個月年終花紅　施永青：樓市形勢正改變
【iM定存攻略】長息回落 3個月定存最高5.1厘
【iM定存攻略】長息回落 3個月定存最高5.1厘
中港兩地需求急增 必理痛再現搶購潮 政府：含撲熱息痛藥物供應仍穩定
中港兩地需求急增 必理痛再現搶購潮 政府：含撲熱息痛藥物供應仍穩定
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款