中財辦料中國經濟已挺過最困難時刻 明年力爭提振信心擴大消費

中央財政辦公室副主任尹艷林今日（24日）表示，中國經濟已挺過最困難時刻。隨著優化調整疫情防控政策的落實，人流、物流將更加順暢，經濟社會生活各領域都有望加快恢復，經濟活力將得到有效釋放。他認為，病毒特性變化，疫情防控的主要矛盾發生轉變，中共中央審時度勢，從更好統籌疫情防控和經濟社會發展出發作出防疫轉變的重大決策，為經濟恢復創造了重要條件。

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對於明年經濟發展，尹艷林認為面臨的挑戰很多，外部環境仍動盪不安，世界經濟可能面臨滯脹風險，外需收縮等給中國經濟帶來的影響加大加深。從國內看，經濟恢復基礎尚不牢固，三重壓力仍較大，但發展的有利因素增多，經濟運行有望整體好轉。而從更長周期的角度，近年的經濟下行只不過是疫情帶來的短期擾動，尚不足以改變中國經濟發展的長期趨勢。

尹艷林又指出，要推動經濟運行整體好轉，要把握好八個重點方向，包括大力提振市場信心，恢復和擴大消費、有效帶動社會投資、促進房地產業健康發展、啟動傳統服務業發展、加快建設現代化產業體系、更大力度吸引和利用外資，有效防範化解重大風險。

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