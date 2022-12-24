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普京稱俄烏衝突是「戰爭」 惹來司法挑戰

環球政治 15:15 2022/12/24

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）早前談論克蘭局勢，使用「戰爭」字眼形容俄烏狀況，在俄羅斯當地引起爭議，有反對派議員作司法挑戰，質疑普京用字違法。

移除防自殺功能惹議 Twitter稱僅暫時性【下一頁】

俄烏衝突一般在國際上被視為戰爭，外界一般也稱之為戰爭。惟在俄羅斯則仍然被定性為「特別軍事行動」，並在3月立法，禁止公眾散播關於戰爭的不實資訊，路透社報稱，將衝突稱為「戰爭」會有違法風險。

可是，普京周四向記者表示，「我們的目標，不是要轉動軍事衝突的飛輪，反而是想結束戰爭。」戰爭一辭引起關注，在普京的家鄉聖彼德堡，議員Nikita Yuferev公開要求檢察官將普京繩之於法，指他散播關於俄軍的不實資訊，違反法律。

Yuferev表示，明白自己的挑戰是徒勞無功，但希望揭露謊言，令外界注意到普京所立法律的矛盾和不公義之處，以及普京本人也不遵守。他指出，有普京批評者使用「戰爭」字眼，被嚴厲懲罰，人們愈多談論這些事，就愈會對普京的誠信產生懷疑。

巴黎槍擊增至3死 69歲兇手疑針對庫爾德人（第二版）【下一頁】

事實上，普京的用辭在國際上也引起迴響，美國國務院發言人也有回應，指俄烏開戰300日後，普京終於稱之為戰爭，下一步是認清現實，並呼籲普京撤出烏克蘭，結束戰爭。

責任編輯：林建忠

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