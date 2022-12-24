港車北上計劃明年首季公布詳細安排 料年內45萬車主乘客受惠

港府早前公布正全力推進「港車北上」計劃，並於本周二（20日）公布已與廣東省政府及內地相關部門敲定實施港珠澳大橋港車北上不設配額計劃的基本安排，包括司機和車輛資格、逗留時間等。

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運輸及物流局局長林世雄周六（24日）撰文指，港珠澳大橋港車北上不設配額計劃的詳細安排預計2023年3月或之前公布，同年內實施，料45萬私家車車主和乘客受惠。當局會參考實施經驗，研究將計劃延伸至一個香港和深圳的陸路口岸。

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他指出，因應政府調整從台灣或海外地區抵港人士的檢疫和檢測安排，不少市民趁着聖誕、新年長假出埠旅遊。過去一個星期（12月16日至22日），經機場出境的人次達19萬，較對上一個星期（12月9日至15日）的14.7萬人次上升約30%。



林世雄又指，市民同樣渴望可以早日正常通關往返內地。廣東省政府日前公布，廣東省政府將根據粵港兩地疫情防控要求等因素，爭取於明年3月或之前公布港珠澳大橋港車北上不設配額計劃的詳細安排，並於2023年內實施。據初步估算，預計45萬私家車的車主和乘客可受惠於港車北上計劃。





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目前，香港私家車若要往來香港與廣東省，一般而言必須取得粵港跨境私家車常規配額（即是俗稱「兩地車牌」），而常規配額的申請資格要求按廣東省政府規定。港車北上計劃實施後，香港居民即使沒有「兩地車牌」，亦可以駕駛自己名下的私家車經港珠澳大橋往來香港與廣東省作短期商務、探親或旅遊。



林世雄表示，港車北上計劃的詳細安排爭取於明年首季公布。在港車北上計劃運作一段時間後，我們會參考實施經驗，積極研究和爭取將港車北上計劃由港珠澳大橋延伸至一個香港和深圳的陸路口岸，讓香港私家車可以無須配額穿梭粵東粵西，進一步促進大灣區融合發展，共建優質生活圈。



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責任編輯：陳詠妍