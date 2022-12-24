白居二湧入市 居屋新貴長沙灣凱樂苑成搶手貨 一房戶441.5萬易手 3年升值59%

新一批白居二認購買家登場，逆市下多區居二市場交投暢旺，其中新貴居屋長沙灣凱樂苑本月錄得多宗成交，不少於3年前以一手向房委會購入單位的原業主也大賺逾50%離場。最近該屋苑1房戶以441,5萬易手，原業主持貨3年帳面賺59%。

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樓齡只有約3年的凱樂苑，屋苑跟港鐵南昌站只有5分鐘距離的步程，交通便利，成持白居二買家熱捧對象，利嘉閣地產市務經理劉信仁表示，該屋苑本月已暫錄19宗成交。

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利嘉閣地產高級物業顧問周敏湘新近促成凱樂苑A座高層20室的二手成交個案。單位實用面積約394平方呎，屬一房間隔，外望開揚市景及山景。單位最新以約441.5萬元（未補地價）成交，折合實用面積呎價約11,206元。



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劉信仁指，買家為新婚客，最近抽中白居二的資格，為方便上班，於是透過利嘉閣真盤源平台物色市區綠表居屋。在代理的推介下，買家參觀上述單位，並與業主議價，由原價450萬減至441.5萬成交，累減8.5萬元。



據悉，單位原業主於2019年4月以約278.4萬元(未補地價)一手向房委會購入上址，持貨約3年，現轉手帳面獲利約163.1萬元，物業升值約59%。

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劉信仁補充，凱樂苑現時1房約有55個放盤，入場費450萬元起；2房約有23個放盤，入場費600萬元起；3房約有2間放盤，入場費820萬元起。

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