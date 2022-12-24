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移除防自殺功能惹議 Twitter稱僅暫時性

環球政治 12:00 2022/12/24

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Twitter功能再有變動，據報近日低調地移除了平台上的防止自殺、向用戶提供相關求助熱線和資訊的功能，據報是老闆馬斯克（Elon Musk）所下的命令。事件引關外界關注，擔心脆弱群體會受影響。

美加暴風雪料影響1.35億人 5分鐘足以凍傷皮膚【下一頁】

有關功能名為#ThereIsHelp，一旦用戶搜尋特定資訊，如精神健康、性別暴力、天災等，就會自動顯示各地支援團體的聯絡方式。惟路透社報道指，功能遭到移除，數據顯示，相關資訊點擊數字近期忽然急劇下跌。

報道傳出後，Twitter發聲明，確認已暫時移除有關功能，稱原因是需要對功能作更新和調整。有Twitter前員工質疑，就算作修改，也不用拿下功能，讓其保持運作及修改，可同步進行。

多間科企如Google、Facebook都有類似功能，會在懷疑用戶遭受危險時，提供援助組織的聯絡資料。Twitter在5年前推出功能，集團介紹該功能時曾稱，有責任確保用戶在最需要時，可透過twitter取得支援。

【新冠肺炎】南韓擬分階段解除室內口罩令 政府列4條件【下一頁】

責任編輯：林建忠

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