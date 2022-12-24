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【中概股審計】美國會通過法案　若無法全面檢查底稿　中概股退市時限由3年縮短為兩年

股市 11:55 2022/12/24

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【中概股審計】美國會通過法案　若無法全面檢查底稿　中概股退市時限由3年縮短為兩年

美國國會周五通過立法，如果美國監管機構無法全面檢查審計底稿，將加快包括中概股等外圍公司從紐約證券交易所和那斯達克除牌程序，從3年縮短為兩年，白宮表示，總統拜登簽署法案。美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）上周表示，其首次獲得對中國內地和香港公司審計底稿充分的檢查權限，官員指出，他們將繼續審視情況。

共和黨國會議員John Kennedy指出，一直爭取更多使用美國資本的外國公司承擔更多的責任，並提醒該規則不是可有可無的。PCAOB主席Erica Williams在聲明中指出，法案將可繼續保護投資者，未來將繼續要求完全檢查權限。

【中概股】中通快遞擬明年5月轉港雙重主要上市　獲聯交所收悉確認

【新股IPO】金山雲以介紹形式雙重主要上市　下周五正式登陸港股

【新股IPO】富途3588預計12月30日以介紹形式　主板雙重主要上市、盤前升4%

【中概股審計】瑞信：美PCAOB調查結果掃除中概股退市風險　稱估值折讓問題逐漸消散、中概股擁吸引的風險回報

記者：譚志偉

港股 貿易戰 地緣政治 中國市場 科技戰 美股 除牌 香港 美國 白宮
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