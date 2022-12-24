▲ 【中概股審計】美國會通過法案 若無法全面檢查底稿 中概股退市時限由3年縮短為兩年

美國國會周五通過立法，如果美國監管機構無法全面檢查審計底稿，將加快包括中概股等外圍公司從紐約證券交易所和那斯達克除牌程序，從3年縮短為兩年，白宮表示，總統拜登簽署法案。美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）上周表示，其首次獲得對中國內地和香港公司審計底稿充分的檢查權限，官員指出，他們將繼續審視情況。

共和黨國會議員John Kennedy指出，一直爭取更多使用美國資本的外國公司承擔更多的責任，並提醒該規則不是可有可無的。PCAOB主席Erica Williams在聲明中指出，法案將可繼續保護投資者，未來將繼續要求完全檢查權限。

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記者：譚志偉