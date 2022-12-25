【疫下營商】Five Guys疫下開6間分店　拒推新產品

▲ Five Guys亞太地區、澳洲和新西蘭高級運營總監Iain Ross-MacKenzie直言，公司只會提供其最擅長的產品。（馮漢柱攝）

特色漢堡快餐店Five Guys（五兄弟）進駐香港4年，憑著忠於品牌價值觀，只提供其擅長的產品，以及透過神秘顧客計畫，監測服務質素，使其在疫情3年間連開6間分店。

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Five Guys本月已迎來本港第9間分店，發展如此迅速，該企的亞太地區、澳洲和新西蘭高級運營總監Iain Ross-MacKenzie坦言，雖然在新冠疫情發的第一年，香港地區的銷售額下跌約35%至50%。但與此同時，外賣的銷量較疫情前的近一倍，令港區業積「比其他地區稍微不那麼引人注目」。

在本港餐飲市場萎縮、自身業積下跌的情況下，仍能持續擴大業務版圖，他認為，是因為香港消費者了解Five Guys所提供的產品質量，也懂得如何選擇。

當他們來找我們時，他們知道我們的產品，可以符合他們的需求。 我們有足夠的靈活性來照顧他們的需要。

自選配料 組合個人口味

Iain口中的「靈活性」，說的是Five Guys為客人提供客製化食品，包括可為漢堡自選加入生菜、番茄、洋蔥、茄汁等15種配料、於奶昔加入 9 種不同的自選配料，甚至是以生菜代替漢堡皮等。

然而，該企一直以來只會就在現有產品中推出「新配料」，而非推出「新產品」。被問及Five Guys會否推出更多不同種類的食品，以人們熱愛新事物、追求新鮮感的心態時，他強調，Five Guys的品牌宗旨是，只為客人「挑選市場上最好的產品」。為維持食物質素一致，就連各分店的牛肉和薯仔，都不惜成本地從海外空運到港。

即使在疫情堂食生意大減時，該企亦特意與餐飲外送平台協商，只願為門市周邊指定半徑範圍內的客人送餐，以確保食物送達時仍是「又熱又新鮮」，反映該企對品質的要求。

要維持食物質素，除了食材本身外，處理和製作食材的員工亦是另一關鍵。Iain稱，Five Guys在疫下，亦設定了確保所有的員工「always in place（繼續就任）」的目標。

要擴展業務 必須先留人才

他解釋，Five Guys著重產品水準，要培訓那些達到標準的人才並非易事。因此，在疫情期間，不但沒有解僱任何員工，更密切關注他們並加以培訓。

我們知道COVID（新冠疫情）最終會結束，到時我們便可以繼續我們的擴張計劃。我們留住員工，是因為沒有了他們，我們也無法擴張。

據悉，該企一直沿用「The Secret Shopper program（神秘顧客計畫）」作品質檢查。該神秘顧客每周會到分店兩次，以對該分店的食物質素、店鋪整潔度、員工參與度等進行評分，獲評為傑出表現的員工則可額外獲發獎金。雖然Iain稱獎金沒有的特定金額，但認為，該企過往單是憑著這措施，已足以確保各分店的服務水平一致。

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記者：殷凱怡

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