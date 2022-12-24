【聖誕好去處】HKBTA夥港鐵商場　打造聖誕玩具展

▲ HKBTA聯同港鐵，於4家商場舉辦不同主題的「香港品牌玩具展」。（港鐵官方圖片）

玩具收藏家王劍鋒20年前，著手打造本地玩具品牌。時至今日，身兼HKBTA協會會長的他認為，現時市場上，已有不少香港玩具品牌，但在建立屬於香港的知識產權（Intellectual Property，IP）仍然是處於初步階段，下一步將要繼續從這方面入手。

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要創造出家傳戶曉，甚至可以揚威海外的香港IP，必需先為各藝術家提供「舞台」。他指，過往少數較大型的香港玩具企業，都會舉辦展覽和到國外參展。但對於資源有限的新晉藝術家，不論是在本地或國外參展，亦甚艱難。

因此，王劍鋒透過HKBTA，聯同不同藝術家，數位新晉藝術家，在PopCorn、德福廣場、青衣城及The LOHAS康城4家港鐵商場中，舉辦不同主題的「香港品牌玩具展」。在各個商場中，均有不同玩具聖誕場景，為市民帶來迪士尼、彼思、Marvel、本地原創角色等多種人氣玩具。另展出全球只得一隻的的Sam Sam Joker Version，柯柏文首辦及成品、香港重機等的模型製作流程或手稿，讓市民可以深入了解每款模型背後的設計理念。

展覽日期及時間：

PopCorn「夢 ‧ 玩 ‧ 車站」 展覽日期： 即日起 至 2023年2月5日 展覽地點： PopCorn 1期1樓中庭

德福廣場「聖誕機械工場」 展覽日期： 即日起 至 2023年1月2日 展覽地點： 德福廣場1期地下中庭

青衣城「聖誕遊樂園」 展覽日期： 即日起 至 2023年1月2日 展覽地點： 青衣城1期1樓中庭

The LOHAS康城「正義英雄基地」 展覽日期： 即日起 至 2023年2月5日

展覽地點： The LOHAS康城2樓中庭

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責任編輯：殷凱怡

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