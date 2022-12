麥當勞聯乘MIRROR最後一週​​ Ian、Jer、Alton及限量組合閃卡登場​ 一文看清期間限定美食優惠

麥當勞聯乘MIRROR活動將踏入最後一周,下周一(26日)起由Ian、Jer、Alton壓軸登場,加上1款充滿團魂的組合卡,總共推出4款 「鏡仔卡」供粉絲換領。

下星期一起,麥當勞App用戶可憑不同電子優惠券包括「[BOSS必歎] 33元麥炸雞(2件)配飲品」、「 [BOSS必歎]36元爆蒜麥炸雞(2件)配飲品」、「 [All in One] 36元麥炸雞薯蓉套餐」 、「[All in One] 39元爆蒜麥炸雞薯蓉套餐」或「選購超值套餐加 10元配麥炸雞(1件)」等優惠,即可獲得隨機派發的「鏡仔卡」一張。

下週「鏡仔卡」由Ian、Jer和Alton壓軸登場,加上1款充滿團魂的組合卡,總共推出4款 「鏡仔卡」。而值得留意的,是今個星期的組合卡更會有普通版和限量閃卡版登場,別具收藏價值。



各款「鏡仔卡」除了卡面12位入型入格的鏡仔之外,卡背亦暗藏玄機。只要集齊全套16款「鏡仔卡」並將其拼湊,卡背便會展現12位Baby MIRROR盡情開麥炸雞Party 的可愛海報。



下週將會推出Ian、Jer和Alton的專屬「Baby MIRROR麥炸雞盒」,印上代表三人的Baby MIRROR 可愛肖像和專屬顏色。大家亦不要忘記掃描盒上的QR Code,欣賞相應成員的可愛「脆」味短片,各款Baby MIRROR麥炸雞盒數量有限,售完即止。

另外,麥當勞上週呈獻給粉絲的2023新年驚喜亦於下週迎來最後召集! 由即日起到12月30日,麥當勞App用戶可繼續以「500元 [預售] 限量 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E (全套12款)」優惠券預購全套12款的限量版 Baby MIRROR Mini公仔 ,除了Baby MIRROR Mini公仔外,麥當勞將贈送限量2023鏡仔年曆一張(A5尺寸),限量2023鏡仔年曆卡印有12位MIRROR成員肖像,可以放於書桌或辦公室座位上。早前已成功預購限量 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E的顧客同樣可獲贈限量2023鏡仔年曆卡。

另外,由即日起至12月31日,顧客於全港麥當勞餐廳(包括收銀台或自助點餐機)或麥當勞App以指定滙豐信用卡作合資格簽賬,單一簽賬淨額滿港幣40元或以上,即可獲享額外20%「獎賞錢」回贈,每位持卡人上限為50元「獎賞錢」。

是次麥當勞亦首度與滙豐聯乘推出贈送美食優惠,讓顧客盡享不同滋味!顧客只需以合資格滙豐Visa或Mastercard®信用卡於12月26日(星期一)在麥當勞App內購買【BOSS必歎套餐】2 件麥炸雞 (原味或爆蒜) 配飲品及完成付款(不適用於銀聯雙幣信用卡、Apple Pay及Google Pay),即可獲Oreo麥旋風(一杯)電子優惠券一張!指定簽賬日子及電子優惠券獎賞詳情如下:

