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麥當勞聯乘MIRROR最後一週​​ Ian、Jer、Alton及限量組合閃卡登場​ 一文看清期間限定美食優惠

理財智慧 15:36 2022/12/24

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 麥當勞聯乘MIRROR活動將踏入最後一周，下周一（26日）起由Ian、Jer、Alton壓軸登場，加上1款充滿團魂的組合卡，總共推出4款 「鏡仔卡」供粉絲換領。

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下星期一起，麥當勞App用戶可憑不同電子優惠券包括「[BOSS必歎] 33元麥炸雞（2件）配飲品」、「 [BOSS必歎]36元爆蒜麥炸雞（2件）配飲品」、「 [All in One] 36元麥炸雞薯蓉套餐」 、「[All in One] 39元爆蒜麥炸雞薯蓉套餐」或「選購超值套餐加 10元配麥炸雞（1件）」等優惠，即可獲得隨機派發的「鏡仔卡」一張。

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下週「鏡仔卡」由Ian、Jer和Alton壓軸登場，加上1款充滿團魂的組合卡，總共推出4款 「鏡仔卡」。而值得留意的，是今個星期的組合卡更會有普通版和限量閃卡版登場，別具收藏價值。

 
各款「鏡仔卡」除了卡面12位入型入格的鏡仔之外，卡背亦暗藏玄機。只要集齊全套16款「鏡仔卡」並將其拼湊，卡背便會展現12位Baby MIRROR盡情開麥炸雞Party 的可愛海報。
 

【人才流失?】各行業職位空缺再升至7.48萬個 按年大升37% 邊個行業最缺人?，詳見【下一頁

下週將會推出Ian、Jer和Alton的專屬「Baby MIRROR麥炸雞盒」，印上代表三人的Baby MIRROR 可愛肖像和專屬顏色。大家亦不要忘記掃描盒上的QR Code，欣賞相應成員的可愛「脆」味短片，各款Baby MIRROR麥炸雞盒數量有限，售完即止。

另外，麥當勞上週呈獻給粉絲的2023新年驚喜亦於下週迎來最後召集！ 由即日起到12月30日，麥當勞App用戶可繼續以「500元 [預售] 限量 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E （全套12款）」優惠券預購全套12款的限量版 Baby MIRROR Mini公仔 ，除了Baby MIRROR Mini公仔外，麥當勞將贈送限量2023鏡仔年曆一張（A5尺寸），限量2023鏡仔年曆卡印有12位MIRROR成員肖像，可以放於書桌或辦公室座位上。早前已成功預購限量 Baby MIRROR Mini公仔四合一套裝E的顧客同樣可獲贈限量2023鏡仔年曆卡。

 

【筍工推介】耀才證券招聘大量IT程式設計員 人工高 福利好 豐厚花紅 一周只需返工四天 （附詳情），詳見【下一頁

另外，由即日起至12月31日，顧客於全港麥當勞餐廳（包括收銀台或自助點餐機）或麥當勞App以指定滙豐信用卡作合資格簽賬，單一簽賬淨額滿港幣40元或以上，即可獲享額外20%「獎賞錢」回贈，每位持卡人上限為50元「獎賞錢」。

2022：WhatsApp關鍵之年 一文看清本年度多個新功能 你用過邊個?，詳見【下一頁

是次麥當勞亦首度與滙豐聯乘推出贈送美食優惠，讓顧客盡享不同滋味！顧客只需以合資格滙豐Visa或Mastercard®信用卡於12月26日（星期一）在麥當勞App內購買【BOSS必歎套餐】2 件麥炸雞 (原味或爆蒜) 配飲品及完成付款（不適用於銀聯雙幣信用卡、Apple Pay及Google Pay），即可獲Oreo麥旋風（一杯）電子優惠券一張！指定簽賬日子及電子優惠券獎賞詳情如下：

 

 

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責任編輯：陳詠妍

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