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【高息股】中石化冠德終止 印尼巴淡項目營運

股樓投資 14:26 2022/12/24

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中石化冠德(00934)宣布，根據可行性報告，由於能源轉型對傳統油品倉儲市場遠期的影響；以及來自大新加坡地區的油品倉儲競爭日益激烈等因素，旗下印尼巴淡PT. West Point項目經濟上不可行。因此原則上決定不再繼續進行巴淡項目。集團將繼續積極採取各項有效措施，以保障公司及其股東的合法權益。 公司將進一步研判項目所在地的可能選擇，以評估有關集團於PT. West Point之權益及其相關財務影響，預期截至2022年12月止年度將對集團於PT. West Point的權益撥備最多不超過8,106萬美元（約為6.3億元）。

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【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

中石化冠德強調，就集團預期確認於PT. West Point中權益有關的減值撥備為非現金項目。集團繼續保持穩健淨現金結餘，預期該確認減值撥備將不會對本集團當前及未來現金流量及日常營運產生任何重大影響。

集團於2012年收購PT. West Point Terminal 95%權益，總代價為47.5億盧比。PT. West Point之業務目標為開發、建設、擁有、管理及經營於 印尼巴淡島西點海事工業園面積為75公頃的範圍之原油及石油產品倉儲及油品 調混綜合設施及配套碼頭和港口設施，並承擔航道疏浚工程。

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撰文 : 李尚毅

中石化冠德（00934） 港股

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