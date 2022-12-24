【交通安排】 平安夜玩夜D都唔驚 港鐵平安夜通宵服務 多條九巴路綫延長服務

一連數天的聖誕長假正式展開，今天（12月24日）就是平安夜的日子，今年天氣良好，相信不少人會外出遊玩歡度佳節。為配合節日活動，多項公共交通工具均實施特別安排，港鐵（00066）更會提供通宵服務，大家玩夜了也不用擔心沒有車回家。運輸署呼籲市民盡量使用公共交通服務，避免駕車前往繁忙地區。

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港鐵宣佈，港鐵港島線、荃灣線、觀塘線及東鐵線（金鐘往來上水）於24日晚上8時將會增加班次，平安夜至聖誕日更會提供通宵列車服務。

港鐵重鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）及輕鐵路線第505、507、610、614P、615P、706及751號亦會在明日（24日）全日24小時服務，而港鐵巴士第506、K51及K54號線則會延長服務時間。



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九巴方面，為方便市民於聖誕及除夕出行，九巴將於平安夜、聖誕節（12月25日）及除夕（12月31日），加強共41條巴士路線服務，包括調整服務時間及加密班次，詳情見下圖：

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同時，九巴」宣布於24日跟日本服裝品牌UNIQLO HEATTECH合作，舉辦免費乘車日，陪市民溫暖過聖誕。全港市民當日可無限次免費乘搭路線1A [中秀茂坪 ⇌ 尖沙咀碼頭]，由朝到晚去盡聖誕食、買、玩熱點，共度節日歡樂時光。



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電車方面，服務會在24日晚下午及黃昏繁忙時段加強服務。此外，UNIQLO將於平安夜為全港市民提供指定電車路線免費乘車優惠，包括石塘咀總站至北角或筲箕灣總站、筲箕灣總站至跑馬地總站、堅尼地城總站至跑馬地總站的電車路線。

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責任編輯：陳詠妍