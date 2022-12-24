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【比亞迪1211】逾兩成工人因疫情隔離 比亞迪毎日減產達3000輛

股樓投資 15:28 2022/12/24

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比亞迪(01211)營運活動受內地最新疫情影響。集團執行副總裁廉玉波日前在一個公開場合上表示，旗下不少員工染疫，有兩至三成的工人因疫情而須隔離，無法回到廠房上班下影響生產步伐。目前比亞迪的毎日產能減少2,000至3,000輛汽車。廉玉波又表示，由於集團本月或減產3萬輛汽車，全年生產電動汽車數量料為188萬輛，低於原定的190萬輛目標。

【高息股】中石化冠德終止 印尼巴淡項目營運  詳情請看【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

另外摩根大通發表研究報告指，自11月下旬以來內地多個城市放寬防疫限制，中國的光伏和電動汽車銷量出現溫和復甦，一些汽車品牌從明年1月1日起提高訂單價格，然而儘管有促銷活動，但迄今為止的電動汽車銷售趨勢仍略低於歷史趨勢。該行表示，未來一年看好部分代工生產，如蔚來（09866）和比亞迪（01211），亦看好部份經銷商，如中升（00881）及永達汽車（03669），但現階段對電池製造商保持謹慎看法，因為預計其競爭情況將會惡化。

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【溫股知新】波幅漸細 明年再計

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撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 港股

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