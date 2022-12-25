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【佳節暖流】支持「寒冬救援計劃」　佳節更添意義

商業 18:00 2022/12/25

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支持MADE51計劃，捐助寒冬救援計劃，可幫助難民於寒冬獲得溫暖。（UNHCR圖片）

在這個聖誕及新年，港人可考慮選購由難民工匠親手縫製的精緻手工藝品作節日禮物，讓他們賺取收入維持生計；或捐款支援面對寒冬的難民和流離失所者，倍添節日意義。

聯合國難民署「MADE51計劃」，為難民工匠提供一個向全球推銷他們手工藝品的平台，通過與社會企業合作，有助世界各地的難民可持續生計，亦有助他們傳承傳統手工技術。

此外，隨着冬天來臨，許多被迫流離失所者的生活更加困難，地緣衝突加上極端冬天天氣等，令這些脆弱的家庭極需救援，聯合國難民署「寒冬救援計劃」呼籲捐助。

MADE51計劃推廣工匠

市民可以透過聯合國難民署MADE51計劃支持物資短缺的難民，挑選難民工匠親手縫製的精緻手工藝品。由即日起至2022年12月31日，透過指定捐款專頁，作出400港元或以上的單次捐款，即可換領難民手作掛飾一件。

烏克蘭阿富汗等難民待救援

今個冬天，許多烏克蘭人在衝突發生後，都只能在受破壞的房屋居住，在氣溫急降下，市民卻無法取暖，生活非常艱難。聯合國難民署「寒冬救援計劃」正為當地1,700萬個最脆弱的家庭提供援助，以抵
抗寒冷天氣。

許多敘利亞人度過流離失所的寒冬，聯合國難民署現正計劃為當地逾90萬人提供寒冬支援，向弱勢家庭提供季節性現金援助、如毛氈、睡袋及保暖衣物等禦寒物資，亦為他們的庇護所提供保暖維修。

經濟危機爆發及氣候變化，令阿富汗全國有一半人口依賴人道救援生存，隨着寒冬來臨，氣溫更可能下降至零下10度，數百萬名的阿富汗難民和身處在該國的境內流離失所者，將面臨更大威脅。

助難民於寒冬獲溫暖

今個冬天為全球被迫逃離家園的人帶來莫大的挑戰，捐助「寒冬救援計劃」，可為他們提供關鍵救援物資，於寒冬獲得安全和溫暖並拯救生命，而不同的捐款金額也可發揮救援工作。

責任編輯：蕭寶玲

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