【名人專訪】九倉主席吳天海：明年香港前景難言明朗 美國經濟或會頂不住 港樓表現會較「笠」

過去數年本港經歷世紀一遇的社會事件及疫情，對手持多個於核心零售地段商場及酒店的九龍倉集團（00004）及九龍倉置業（01997）而言，生意出現翻天覆地的變化。此刻大家都想知道，究竟經濟何時見底？九龍倉主席兼常務董事吳天海罕有接受本刊獨家專訪，坦言明年香港經濟難回勇。

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於香港土生土長的吳天海，全靠個人努力，多年來於事業上平步青雲，早於1989年時，他以37歲之齡當上九龍倉常務董事，並於1994年已當上副主席一職，及至2015年登上集團主席一職，目前同時擔任本港三大上市公司：九龍倉集團（00004）及九龍倉置業（01997）主席兼常務董事、海港企業（00051）的主席。

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加入九龍倉集團已逾40年，見證集團多年來的高速發展。其中九龍倉置業的旗艦項目尖沙咀海港城及銅鑼灣時代廣場，過去多年人流如鯽，成購物顧客及遊客的購物地點。而海港企業企下的酒店，如馬哥孛羅酒店、香港美利酒店等，也均是本港的知名酒店，入住率有一定保證。

不過，隨着香港於2009年6月開始爆發社會運動，內地旅客開始消聲匿迹，新冠肺炎疫情於2020年初緊接出現，訪港旅客人數及本地消費大跌，九龍倉、九龍倉置業及海港企業旗下的商場零售及酒店業直接受衝擊，生意大受影響。

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提到過去數年的經營困境，吳天海也感慨說近3年的環境出現翻天覆地的變化，「這幾年集團的經營環境一定困難，其實全香港的情況也一樣，除了少數行業，大部分的行業、市民都經歷不尋常的日子，但這是一個定律來的。」他續稱，香港對上一個經濟低潮，是1997年亞洲金融風暴至2003年的沙士，其後2003年至2019年的16多年間，香港及集團的發展也是順風順水，可見市場有盛也有衰，是個自然不過的現象。

對於明年的經濟情況，吳天海卻不敢樂觀，認為存在多個不確定性。其中來自外圍的不利因素不能忽視，美國持續調升利率，全球也面對經濟衰退的困局。吳天海分析指：「你看全球主要經濟，唯一好像美國看似較好，但我相信美國明年經濟都可能會頂不住。」他又指，由於美國經濟的頭號敵人是通脹，通脹需要較高的息率去控制。他解釋：「早前市場曾預期加快息率很快到頂，明年會回落，但現在看起來又不太似，可能因為投資或投機的理由，令息率再高。」

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內地方面，雖然內地經濟未必會踏入衰退的階段，但也明顯轉弱很多，「跟以往比較，現在的增長率及信心也弱了，需要時間去復原。因此，我估計明年香港整體經濟不會很強。」他舉例指，集團旗下也有貨櫃碼頭業務，近來貨運情況減弱了，其中一個重要原因就跟關口有關係，「由於貨櫃司機過關難了，內地的貨物亦較難來到香港，很多貨物也在深圳轉到其他地方，而不再經香港，單看貨運行業，也看到情況是差，我希望這些情況可以盡快改善。」



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樓市向來香港的重要命脈，加息期展開後，最近樓價回落幅度明顯加快。對於樓市前景，吳天海也不抱樂觀，他表示，樓價走勢主要取決於兩大因素，首先是住宅供應愈來愈多，「事實上，住宅供應愈來愈多這個因素已說了很多年，只不過當大家心急的時候，就不相信。現在終於發覺供應真的來了，同一時間需求也弱了，一方面有部分香港人離開了香港；另一方面是利率增加，市場購買力也差了。」再者，股市累積下跌得那麼多，市民置業心情也一定會有影響。以上所有因素加上來，他估計樓市表現會較「笠」，要待經濟回升，市民購買力恢復，樓市才有機會現轉機。

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盡管前景未明朗，九龍倉於逆市下無間斷支援年輕人項目，集團設立的3項計劃：「學校起動」計劃、「藝術獎學金計劃」及「建築設計實習計劃」，由2011年推出至今，涉及投放的資金總額逾5.4億元，足見九龍倉看重年輕一代。

以上內容輯錄自《iMoney Focus》784期封面故事。

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責任編輯：陳詠妍